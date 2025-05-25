Van\'da Kürt Dil Bayramı Etkinliği: Kürtçe\'ye Resmi Statü Talep Edildi

(VAN) – Van'da, "15 Mayıs Kürt Dil Bayramı" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kürtçe'nin, tüm resmi, toplumsal ve gündelik kurum ve alanlarda serbest olması istendi.

Van'da faaliyet yürüten 22 kurum, 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla, Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği (Kürdi-Der) öncülüğünde toplandı.

Sanat Sokağı'nda bir araya gelenler, Kürtçe'nin resmi ve eğitim dili olması talepli pankartlar ve dövizler taşıdı. Etkinliğe, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, DEM Parti ve DBP Van il-ilçe yönetimleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Dernek yöneticilerinden Ali Ataman, yaptığı açıklamada, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Kürtçe'nin statüsü Anayasa ve yasalarda tanınmalı. Anaokulundan üniversiteye kadar her düzeyde Kürtçe eğitim olmalı. Kürt halkının karşı karşıya olduğu hukuki ve fiili yasaklar kaldırılmalı, Kürtçe tüm resmi, toplumsal ve gündelik kurum ve alanlarda serbest olmalı. Türkçe'ye dönüştürülen yer isimleri iade edilmeli."

DEM Parti Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eş Sözcüsü Heval Dilbahar da "Kürtçe'ye sahip çıkalım" çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, "Biji zimane Kurdi" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı.