Van'da Miraç Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
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Van'da Miraç Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi

Van\'da Miraç Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi

Erciş'te Miraç Gecesi dualarla kutlandı, Sakalı Şerif ziyaret edildi, cami doldu taştı.

27.01.2025 05:38
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Hazreti Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Gecesi, Van'ın ilçesinde dualarla idrak edildi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna teşrif ettiği gece olan Miraç Gecesi, tüm Türkiye'de olduğu gibi Erciş'te Kara Yusuf Paşa Camii'nde düzenlenen etkinlikte dualarla idrak edildi. Yatsı namazı öncesi İlçe Müftüsü Abdullah Bora gecenin anlam ve önemine binaen vaaz verdi. Yatsı namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okundu. Cami imamlarının okuduğu Mevlid-i Şerif ve ilahilerle Peygamber Efendimiz hatırlandı.

Bu gece camide Peygamber Efendimizin Sakalı Şerif'inin ziyarete açılacağını duyan vatandaşlar Erciş Kara Yusuf Paşa Camii'ne akın ettiler. Yaklaşık 2 bin kişilik camiyi tıka basa dolduran vatandaşlar Mevlid sonrası sakalı Şerif'i ziyaret ettiler.

Camiye gelen İşbaşı Mahalle Muhtarı Dilaver Kılıç, "Erciş Kara Yusuf Paşa Camiinde Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler okundu, Mevlidler okundu, çok şükür Sakalı Şerif'i ziyaret ettik. Allah bütün ümmeti Muhammed'in Miraç Kandili'ni mübarek etsin, Allah kabul eylesin, hayırlara vesile olsun inşallah" dedi.

Erciş İlçe Müftüsü Abdullah Bora ise, "Bizler bu gece Miraç Gecesi'ni cemaatimizle beraber büyük bir coşkuyla kutladık, bir kez daha gördük ki insanımız gerçekten bu tür gecelere çok büyük bir değer veriyor. Mevlid programını idrak ettik, ilçe müftülüğü olarak hemen akabinde uzundan zamandan sonra efendimizin mübarek Sakalı Şerif'ini de ilçe halkımızın ziyaretine açtık, muazzam bir coşku ve teveccüh vardı. Tekrardan peygamber efendimize karşı olan iştihat ve arzuyu bir kez daha hep beraber görmüş olduk, Rabbim gecemizi mübarek eylesin, bu gece hürmetine bütün mazlum mağdur kardeşlerimize rabbim imdat eylesin inşallah, bu gece İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlar getirsin, hepinizin gecesini tebrik ediyorum dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Miraç Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika

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