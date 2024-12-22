Van'da Noel Kutlaması: Barış ve Kardeşlik Mesajı - Son Dakika
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Van'da Noel Kutlaması: Barış ve Kardeşlik Mesajı

Van\'da Noel Kutlaması: Barış ve Kardeşlik Mesajı

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları, Van Uluslararası Kilisesi tarafından düzenlenen Noel kutlamasına katılarak, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Çeşitli kültürlerden insanların bir araya geldiği etkinlikte, sevgi ve hoşgörü vurgulandı.

22.12.2024 18:39  Güncelleme: 18:40
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(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Van Uluslararası Kilisesi tarafından düzenlenen Noel kutlamasına katıldı. Medeniyetlerin beşiği Van'ın barış ve kardeşlik kenti olduğunu belirten eş başkanlar, yeni yılın herkese sağlık mutluluk getirmesini diledi.

Van Uluslararası Kilisesi tarafından Van'da yaşayan Hıristiyan yurttaşlar için Noel programı düzenlendi. Düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Edremit, Tuşba ve İpekyolu Belediyelerinin eş başkanları, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Van Uluslararası Kilisesi Pastörü Muharrem Kavak tarafından yönetilen Noel ayininde ilahiler ve İncil'den bölümler okundu. Ayinin ardından törene geçildi.

Törende konuşan Şedal, "Sevgiyi umudu yansıtan bu güzel günde sizlerle bir arada olmak bizleri çok mutlu etti. Herkesin Noellini kutluyorum. Yeni yılın da herkese sağlık mutluluk barış getirmesini diliyorum" dedi.

Zeydan ise "Van her zaman çok kültürlü bir yer olmuştur. Bugün de burada bir çok kimlikten kültürden insan var. Bizleri bugün burada bir araya getiren şey de hoşgörü ve anlayıştır. Bizler farklılıkların zenginlik olduğunu biliyoruz ve tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kilise korosundan oluşan grup konser verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Noel Kutlaması: Barış ve Kardeşlik Mesajı - Son Dakika

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