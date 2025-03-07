Van'da Okul Pansiyonlarına Restoran Menüsü - Son Dakika
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Van'da Okul Pansiyonlarına Restoran Menüsü

Van'daki pansiyonlarda ortak menü uygulaması ile öğrenciler, kaliteli ve çeşitli yemekler tüketiyor.

07.03.2025 14:33
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Van'daki okul pansiyonlarında restoranları aratmayan yemek menüsü

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesindeki okul pansiyonlarında restoranları aratmayan yemek uygulamasına geçildi

İpekyolu ilçesinde, milli eğitim müdürlüğüne bağlı okul pansiyonlarında ortak menü uygulamasına geçildi. Uygulama çerçevesinde okul pansiyonlarını ziyaret eden İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, İlçe Şube Müdürü Eşref Yıldız ve Fatih Söylemez, öğrencilerle birlikte iftarını açtı. İftar öncesinde uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Yeşilova, "Yaptığımız denetimler sonucunda bazı eksiklikler tespit ettik. Şube Müdürü Nimet Güntürk başkanlığında bir komisyon kurduk ve alınan karar doğrultusunda pansiyonlarımızda ortak menü uygulamasına geçtik. Bunun nedeni ise öğrencilere aynı imkanı, aynı fırsatı sunmaktır. Böylelikle bütün okullarımızda daha düzenli, daha sistemli bir şekilde çocuklarımıza hizmet etmeye başladık" dedi.

Okul pansiyonlarında çıkan yemeklerin diyetisyen eşliğinde hazırlandığına dikkat çeken Yeşilova, "Okul pansiyonlarımızda iftarda çorbasından pilavına, ana yemeğinden salatasına, tatlısından meyvesine günlük 8 çeşit çıkıyor. Çocukların günlük vitamin ve besin ihtiyacına göre listeler belirleniyor. Çocuklar gayet mutlu ve farklı çeşitlerdeki besinlerle yiyeceklerle beslenme imkanına sahip oluyorlar. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pansiyonda farklı ilçe ve mahallelerden gelen öğrencilerin kaldığını belirten Erek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gülay Demirkıran ise "İl ve ilçe müdürlüğünün destekleriyle pansiyonumuzu faydalı hale getirdik. Ben Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okul pansiyonlarında sunulan hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenciler de yetkililere teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Okul Pansiyonlarına Restoran Menüsü - Son Dakika

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