Van\'da Olimpik Yüzme Havuzuna Yoğun İlgi

Van'da 2012'den beri hizmet veren olimpik yüzme havuzu, yaz kış vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Van'da İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde 2012 yılında hizmete açılan olimpik yüzme havuzu, yoğun ilgi görüyor. Ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek standartlarda 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan yüzme havuzunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce öğrencilere yüzme antrenörleri eşliğinde yüzme eğitimleri veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan protokol çerçevesinde 6 yıl önce Van'da başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 2024 yılında 56 bin 478 kişinin yüzme öğrendiği belirtildi.

Kent genelinde 6-65 yaş arası herkesin projeden faydalandığını ifade eden Van Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Ayhan Tekçe, "Havuzumuz sabah 07.00'den akşam saat 22.00'a kadar hizmet veriyor. Şu an aşırı bir ilgi var. Özellikle çocuk ve yetişkinlerde adeta bir rekabet söz konusu. Her ilçede hatta bazı ilçelerde 2 havuzumuz olmasına rağmen bu kadar ilgi bizi şaşırtıyor" dedi. Van'da 13 havuzun olduğunu ve hedeflerinin bunu 23'e tamamlamak olduğunu vurgulayan Tekçe, "Van'ı yüzmenin başkenti yapmak istiyoruz. Şu an 13 havuzumuz aktif halde bunu 23'e tamamlamaya çalışıyoruz. "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi çerçevesinde 7 den 70'e hizmet ediyoruz. Ayrıca burada sporcularımız ve masterlere yönelik de eğitimlerimiz sürüyor. Yaklaşık 20 gün önce federasyon yarışmalarına 12 sporcumuz gitti ve 12 sporcumuz da madalyayla döndü. Türkiye finallerine çıkan sporcularımız ve semt sporcularımız da var. Tabii havuzlarımızda tecrübeli antrenör ve cankurtaranlar eşliğinde eğitimlerimiz yapılıyor" diye konuştu.

Çocuklar ise yüzmeyi çok sevdiklerini ve bu imkanı sunan yetkililere teşekkür ettiklerini söyledi. - VAN