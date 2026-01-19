Van'da Rojava Yürüyüşüne Polis Müdahalesi: Eski Belediye Eş Başkanları, İl Başkanı ve Baro Başkanı Gözaltında

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Emek ve Demokrasi Platformu'nun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rojava için düzenlemek istediği yürüyüşe polis müdahale etti. Müdahalede yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neslihan Şedal, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi ile Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz da gözaltına alındı.

Valilik tarafından alınan yasak kararını gerekçe gösteren polis ekipleri, yürüyüşe izin vermedi. Dağılmayan protestocular ile güvenlik güçleri arasında kısa sürede arbede yaşandı. Polis, gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından yürüyüş dağıtılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ve Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Neslihan Şedal, DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi ile Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Gözaltına alınanların İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilirken, kent merkezinde geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü bildirildi.