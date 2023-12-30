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Van'da sağlık çalışanları Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek için sessiz yürüyüşlerine devam ediyor - Son Dakika
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Van'da sağlık çalışanları Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek için sessiz yürüyüşlerine devam ediyor

Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşlerine bu hafta da devam etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı Türkiye genelinde başlatılan 'sessiz yürüyüş' programı 7. haftasında Van'ın Beşyol Meydanı'nda gerçekleştirildi. Sağlık çalışanları, slogan atmadan Cumhuriyet Caddesi'ndeki kent meydanına kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan Dr. Yakup Aslan, Gazze'deki katliamların devam ettiğini belirterek, İsrail'in tutukladığı ve nerede olduğu bilinmeyen doktorlara dikkat çekti.

Van\'da sağlık çalışanları Filistin\'e yapılan saldırılara dikkat çekmek için sessiz yürüyüşlerine devam ediyor
30.12.2023 - 15:12,
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Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşlerine bu hafta da devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları iki ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Protesto kapsamında sağlık çalışanları tarafından Türkiye geneli başlatılan 'sessiz yürüyüş' programları ise 7'inci haftasına girdi. 'Sessiz Yürüyüş' programı çerçevesinde bu hafta da Van'ın Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kent meydanına kadar slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Dr. Yakup Aslan, Gazze'deki katliamların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Kudüs davasının yalnız Filistinlilerin olmadığını her Müslüman'ın derdi olması gerektiğini ifade eden Dr. Aslan, "Sözde İsrail devletinin bayrağındaki iki mavi çizgi, Fırat ve Nil nehirlerini temsil etmekte, bu iki nehir arasındaki topraklar da kurulacak büyük bir devletin hayali ile yaşamaktadırlar. Buradan belirtiyoruz ki Fırat ve Nil zalimlere ve işgalcilere, boğuldukları mezardan başka bir şey olmayacaktır. Bugün de hekimler ve sağlık çalışanları olarak soykırım, işgal ve teröre karşı yürüyüşümüzü 7. haftasında yaklaşık 40 ilde tek yürek olarak gerçekleştiriyoruz. Gündemden düşürülmeye çalışılsa da, kimileri için sıradan hale gelse de Gazze'de ambargo ve katliamlar hız kesmeden devam ediyor. Bizler de ilk günkü öfke ve acı ile sözün tükendiği yerde, sessiz yürüyüşümüz ile farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. İsrail, 7 Ekim'den bu yana onlarca doktoru tutukladı, onlarcasının ise nerede olduğu hala bilinmiyor" dedi.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından sessiz bir şekilde dağıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Van'da sağlık çalışanları Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek için sessiz yürüyüşlerine devam ediyor - Son Dakika


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