 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Protestolarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Protestolarına Devam Ediyor

Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz protestolarına bu hafta da devam etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı 8 haftadır protesto gösterileri düzenleyen sağlık çalışanları, İsrail'in hastane saldırılarını kınadı. Uzman Dr. Metin Erden, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini belirterek, İsrail'in bütün insanlığa karşı suçlu olduğunu ifade etti.

Van\'da Sağlık Çalışanları Filistin\'e Destek İçin Sessiz Protestolarına Devam Ediyor
06.01.2024 - 15:54,
Abone Ol

Van'da görev yapan sağlık çalışanları, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları sessiz protestolarına bu hafta da devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları iki ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Sağlık çalışanlarının Van'da düzenlediği protestolar ise 8'inci haftasına girdi. Bu hafta da Van'ın Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı, burada slogan atmadan sessiz bir şekilde İsrail'in hastane saldırılarını protesto etti.

Burada grup adına açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Metin Erden, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların büyüyerek devam ettiğini belirtti. İsrail'in yalnızca Filistin halkına karşı değil, bütün insanlığa karşı suçlu olduğunu ifade eden Dr. Erden, "Terörist İsrail sadece Filistinli çocuklara değil, bütün çocuklara karşı suçludur. Nasıl ki hiçbir suç cezasız kalmaz, İsrail için de ceza günü hızla yaklaşmaktadır. Bugün biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak terör, soykırım ve işgale karşı yürüyüşümüzün 8. haftasındayız. Ülkemizde gündemin dağıtılıp Filistin'e desteğin azaltılmaya çalışıldığının farkındayız. Gazze halkı ise tam 91 gündür uçak ve bomba seslerine, yıkıma ve katliama karşı direniyor. Uyku, güvenlik hissi ve düzenli beslenme gibi insanın temel ihtiyaçlarından hiçbirine sahip olmadıkları 91 gün. Sağlık hizmetlerine ulaşım gibi bizim için paha biçilemez bir hak, oradaki insanlar için ölümden önceki son durak. Bütün bunlara, İsrail tarafından uygulanan teröre rağmen korkmayan ve yılmayan Gazze halkını, tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazzeli sağlık çalışanlarını selamlıyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Filistin, İsrail, Gazze, Van, Orta Doğu, Dış Politika, Yerel, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Protestolarına Devam Ediyor - Son Dakika


16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29
Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu 'Skolyoz hastalığı tarih oldu' diyerek mucize ameliyatı anlattı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu

Son Dakika
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:50:50. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Sağlık Çalışanları Filistin'e Destek İçin Sessiz Protestolarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement