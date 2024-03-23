Van\'da sağlık çalışanları sessiz protestoya devam ediyor

Yerel

Van'da görev yapan sağlık çalışanlarının, Filistin'e yapılan saldırılara dikkat çekmek amacıyla başlattıkları 'sessiz protesto' bu hafta da yoğun kar yağışı altında devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de saldırılara protestolar sürüyor. Bu kapsamda sağlık çalışanları tarafından Türkiye geneli başlatılan protestolar ise 19'uncu haftasına girdi. Program çerçevesinde bu hafta da Van'ın Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda sağlık çalışanı, kar yağışı altında düzenlenen basın açıklamasıyla saldırıları kınadı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklamalarda bulunan Dr. Recep Durmaz, İsrail'in Filistin'de işgal, katliam ve soykırıma hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Saldırılarda kadın, çocuk, yaşlı on binlerce insanın katledildiğini ifade eden Durmaz, "Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri bütün dünyanın gözleri önünde sürüyor. Topraklarını terk etmeyi reddeden 100 binlerce insan bombardıman altında; açlık, susuzluk, hastalık içinde yaşam mücadelesi veriyor. Katil İsrail hastane okul demeden saldırıyor. Her saat en iyimser tablo ile 9 kişinin öldüğü bu amansız soykırımda; yaklaşık yarım saat süren bu programımızda da muhtemelen en az 2 çocuk 2 kadın ve 1 erkek daha şehit olmuştur. Bu hafta yine Şifa hastanesi önünde iftar yemeği bekleyen kalabalığa ve hastaneye saldırı düzenlendi. Sağlık hizmeti verebilecek tesis neredeyse kalmadı. Buna rağmen meslektaşlarımız; ilaçsız, elektriksiz, oksijensiz şartlarda Gazzeli çocuklar için, mazlumlar için canları pahasına sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Gelin hep birlikte Gazzeli meslektaşlarımıza kulak verelim" dedi.

Sessiz protesto yapılan duanın ardından son buldu. - VAN