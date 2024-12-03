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Van'da Suçla Mücadele Raporu

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Van Emniyet Müdürlüğü, 24 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında suçla mücadele verilerini açıkladı.

03.12.2024 01:38
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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçlularla mücadele kapsamında 1 haftalık verileri açıkladı.

Van Emniyet Müdürlüğü, 24 Kasım-01 Aralık 2024 tarihleri arasında il genelinde suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları açıkladı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Asayiş Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; aranması bulunan 165 şahıs yakalanmış, 90 yıl 5 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 şahıs tutuklanmıştır. 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 25 adet fişek, 230 gram sahte altın, 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 24 kilogram 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. 2 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek suçundan yasal işlem yapılmıştır.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 12 olay kapsamında 32 şahıs hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 1770 paket sigara, 45 adet akıllı saat, 145 adet cep telefonu aksesuarı, 1 adet tabanca, 132 adet fişek, 196 adet silah parçası, 2 adet senet, 1 adet döküman, 1 adet belge, 12 ton 50 kilogram kömür ele geçirilmiştir.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; 11 organizatör şahsa adli işlem yapılmış, 5 organizatör şahıs tutuklanmıştır."

Van\'da Suçla Mücadele Raporu
Kaynak: ANKA

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