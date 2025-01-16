(VAN) - Van'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 21 kilo 240 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri (İstihbarat Şube Müdürlüğü, Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı, Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığı ve Saray KOM Takip Timi) ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Özalp ilçesi Oymaklı Mahallesi, Kurudere Hudut Karakol sorumluluk bölgesi 243-244 numaralı hudut taşları arasında saat 04.30 sıralarında yapılan arama faaliyeti sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan aramada; 8 adet çuval içerisinde 27 paket halinde toplam 21 kilogram 240 gram metamfetamin, 1 paket halinde 70 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Son Dakika › Yerel › Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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