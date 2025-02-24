Van'da Yoğun Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti

Yerel

Van'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: Uçak seferleri iptal edildi

VAN - Van'da akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 ila 15 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı, kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatırken günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Van'a yapılması planlanan Ankara ve İstanbul uçak seferleri iptal edildi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Van il çevrelerinde aralıklı kar yağışlı olmasının tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusundaki uyarılarını yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.