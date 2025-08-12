Van\'da Yüzme Havuzlarına Yoğun İlgi

Van'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Van Valiliği tarafından yapılan yarı olimpik yüzme havuzları yoğun ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Van Valiliği tarafından yapılan yarı olimpik yüzme havuzları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 2023 yılında Van merkez ve tüm ilçelerinde hizmete başlayan yarı olimpik yüzme havuzları, 6-65 yaş arası herkese hizmet veriyor. İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi'nde 2024 yılında hizmete açılan Toprakkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda çocuklar bir yandan yüzme öğrenirken bir yandan da yarışmalara hazırlanıyor. Yaşları 5 ila 12 arasında değişen çocukları yüzme ile buluşturduklarını ifade eden yüzme antrenörü Zeynep Sürücü, 2024 yılında hizmete başlayan havuza yoğun bir talebin olduğunu belirterek, "5-12 yaş arası öğrencilerimizle aktif olarak ders yapıyoruz. İki antrenör ve 2 cankurtaran ile hafta içi 09.00 ila 16.00 saatleri arası eğitimlerimiz oluyor. İlk başta çocukların suya alışmalarını sağlıyoruz. Çok küçük yaş grubunda nefes kontrolü, özgüven edinebilme becerilerini geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonra teknik aşamalarına geçiyoruz" dedi.

Çocuklara yüzme öğretmenin yanı sıra sporcu yetiştirme odaklı da hizmet sunduklarının altını çizen Sürücü, "Yarışmalara hazırlanan sporcularımızın yanı sıra özel öğrencilerimiz de var. Onlara odaklı da ders yapıyoruz. Hepsi cıvıl cıvıl, hepsi çok mutlular. Suyu çok seviyorlar. Sudan korkan da var ama suya alışma süreleri bizim onlara yaklaşımımızla kısa sürüyor. Bunun yanında Van Gölü'ne ulaşamayan çocukların burada suya alışmalarını, su ile içli dışlı olmalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüzme havuzuna çocuklarını getiren ailelerin mutlu olduklarını vurgulayan Sürücü, "Aileler, çocuklarını başta suya alıştırma, su da durabilmeleri için getiriyor ama çocuklarındaki yeteneği görünce, bu sefer sporcu olmaları yöneliminde bulunuyorlar. Tabi bizim burada temel amacımız Van'dan Türkiye şampiyonlarını çıkarmaktır" diye konuştu.

Öte yandan havuza gelen çocuklar ise yüzmeyi çok sevdiklerini belirterek hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söylediler. - VAN