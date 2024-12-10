Van'da Zincirleme Trafik Kazası

(VAN) - Van- Erciş karayolu üzerinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle birden fazla aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Van'da sabah saatlerinde Van-Erciş karayolu 25'inci kilometresinde Göllü köyü mevkiinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Havanın sisli ve yolun kaygan olması nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemere göre, 2 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
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