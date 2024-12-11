Van'da Zincirleme Trafik Kazası: Şoförün Soğukkanlılığı Facianın Önüne Geçti - Son Dakika
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Van'da Zincirleme Trafik Kazası: Şoförün Soğukkanlılığı Facianın Önüne Geçti

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Van-Erciş karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü Harun Bucak'ın soğukkanlı davranışı, kazanın daha ciddi olmasını engelledi. Yolcularını tahliye ederken kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

11.12.2024 13:02  Güncelleme: 13:41
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(VAN) - Van- Erciş karayolunda dün sabah saatlerinde yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 35 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait Muradiye seferi yapan otobüsün iç kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ilk saniyelerinde otobüs şoförü Harun Bucak'ın önlerinde yaşanan kazayı görüp, soğukkanlılığıyla direksiyonu kontrol etmesi ve kaldırıma çıkması daha büyük bir facianın önüne geçti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın ardından yolculara sakin olun uyarısında bulunan otobüs şoförü Bucak, otobüsün kapılarını açarak yolcuları tahliye etti.  Yolcuların otobüsü boşalttığı esnada ise arkadan gelen başka bir aracın otobüse çarptığı kameraya yansıyan görüntüler arasında.

"Otobüsü kaldırıma çıkardım"

Van-Erciş istikametinde seyir halindeyken, yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı yavaş hareket ettiğini anlatan otobüs şoförü Harun Bucak, kazayı fark ettiğinde ayağını frene tedbirli attığını, otobüsü hemen kaldırıma çıkardığını belirterek, "Öndeki kaza yapan araçların içerisine dalmamak için otobüsü kaldırıma çıkardım. Kaldırıma çıktığımda aracım durdu ve yolcularda bir sıkıntı olmadı. Kendim de sonradan aşağı indim" dedi.

"Yolcular beni tek tek öptü"

Kazanın ardından otobüsten inen yolcuların kendisini tebrik ettiğini ifade eden Bucak, "Yolcular bana 'kazanın içerisine girseydik çok kötü olacaktı. Allah razı olsun' dediler. Beni tek tek öptüler. Biz indikten sonra da 3 araç arkadan otobüse çarptı. Bir araç da takla atarak geldi. Çok şükür yaralanmalarla bu faciayı atlattık. Daha büyük can kayıpları da olabilirdi" diye konuştu.

Otobüsün içinde seyir halinde olan bir yolcu ise "Şoför milletin hayatını kurtardı, ben de o arabanın içerisindeydim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Zincirleme Trafik Kazası: Şoförün Soğukkanlılığı Facianın Önüne Geçti - Son Dakika

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