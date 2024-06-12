Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Üç Boyutlu Haritalama Yöntemiyle Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi Uygulandı

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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki kalp merkezinde kalp ritim bozukluğu tedavisinde kentte ilk kez "üç boyutlu haritalama" yöntemi kullanıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki kalp merkezi, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Merkezde bir ilk olarak üç boyutlu haritalama yöntemiyle kalpteki ritim bozukluğunun yeri tespit edilerek ablasyon (yakma) işlemi uygulanarak başarılı bir tedavi gerçekleştirildi. Hastanede şu ana kadar 5 hastaya yapılan uygulamada başarılı sonuç alındı.

"Kalp hastalarını sevk etmeden tedavilerini gerçekleştiriyoruz"

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanenin bölgenin ileri sevk merkezi olması konusunda gereken tüm çalışmaları yapmaya devam ettiklerini belirtti. Hastaneye şu ana kadar çok sayıda tıbbi cihaz kazandırdıklarını ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Kalp merkezimiz ise tüm imkanların bulunduğu bir yer. Çevre illerden de ciddi anlamda sevk alıyoruz. Ritim bozukluğu konusunda da birçok imkana sahiptik ama üç boyutlu haritalama yöntemi yapılmıyordu. Biz de bu yönetimi hastanemize kazandırarak, tedavilerdeki başarıyı artırdık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Sorunlu bölgeyi tespit ediyor"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tayyar Akbulut ise daha önce klasik aplasyon yöntemle yakma işlemi yaptıklarını, ancak zor vakalarda bu uygulamayı yapamadıklarını belirterek, "Üç boyutlu haritalama sistemiyle zor vakaları da tedavi etmeye başladık. Bir hafta içerisinde 5 hastada bu yöntemi kullandık ve hepsini de başarılı bir şekilde taburcu ettik. Haritalama sistemi kalbin anatomisini çıkarıp, sorun teşkil eden bölgeyi tespit ediyor. Hastanın tedavi olma şansı artıyor. Tedavi süremiz ve radyasyon oranı azalıyor" diye konuştu. - VAN