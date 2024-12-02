Van Emek ve Demokrasi Platformu Kayyum Atamalarına Karşı Protesto Düzenledi

Yerel

Haber: İshak Kara

(VAN) - Van Emek ve Demokrasi Platformu, "Kayyum ataması, seçmen iradesini bertaraf eden antidemokratik bir uygulamadır. Tüm sivil toplum kuruluşları olmak üzere kayyum uygulamalarına karşı hukuki mücadelemizi yürüteceğimizi, İçişleri Bakanlığı'nın antidemokratik uygulamalarına derhal son vermesi gerektiğini buradan söylüyoruz" açıklamasını yaptı.

Van Emek ve Demokrasi Platformu, kayyumlara tepki göstermek için Sanat Sokağı'nda bir araya geldi. Protestoya, DEM Parti Van Milletvekilli Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sinan Çiftyürek, DBP İl Eş Başkanı Gönül Uzunay, Eski Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Mustafa Avcı, DEM Parti ve DBP İl yöneticileri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Protestoda, "Kayyım idaresi değil, halk iradesi" yazılı döviz açılırken, "Kayyumlar gidecek, halk gelecek" sloganı atıldı.

Van Emek ve Demokrasi Platformu Eş Sözcüsü Engin Işık şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atanmasını kabul etmiyoruz. Bu karar, yerel demokrasiye ve Kürt halkının iradesine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Seçimle göreve gelen belediye başkanlarının görevden alınması, halkın demokratik temsil hakkını ihlal etmektedir. Belediye eş başkanları Yüksek Seçim Kurulu'na, adaylık sürecinde tüm şartları taşıyacak şekilde başvuru yapmış ve başvuruları YSK tarafından kabul edilerek aday olmuşlardır. Belediye eş başkanları, adaylıkları sonucunda seçime girmiş ve seçim sonuncunda halkın iradesiyle seçilmişlerdir.

Önemle belirtmek isteriz ki; seçilmiş belediye başkanlarına yönelik hukuka aykırı şekilde açılan ceza dosyaların tamamen kayyım politikasına bir gerekçe oluşturmaya yönelik bir uygulama olduğu da kuşkusuzdur. Buradan tekrar söylüyoruz; 2016 yılında 674 sayılı KHK ile Belediye Kanununa eklenen düzenleme değiştirilmeli ve herhangi bir sebeple başkanlığı düşen başkanın yerine belediye meclisi yeni bir başkan seçmelidir. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan demokratik meşruiyet ilkesi; halkın iradesinin yerel yönetimleri yönetmesi demektir. Kayyum ataması, seçmen iradesini bertaraf eden antidemokratik bir uygulamadır. Tüm sivil toplum kuruluşları olmak üzere kayyum uygulamalarına karşı hukuki mücadelemizi yürüteceğimizi, İçişleri bakanlığının antidemokratik uygulamalarına derhal son vermesi gerektiğini buradan söylüyoruz."