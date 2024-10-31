Van Emek ve Demokrasi Platformu, Kayyum Uygulamalarını Protesto Etti

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Haber : İshak Kara

(VAN) - Van Emek ve Demokrasi Platformu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etti. Eğitim Sen Van Şubesi Başkanı Murat Atabay, "31 Mart seçimlerinde Sayın Özer aday olup seçimi kazandığında bu suçlamalar yöneltilmemişken neden ve niye şimdi geçmiş soyut iddialar ile düğmeye basıldı" dedi.

Van Sanat Sokağı'nda toplanan Emek ve Demokrasi Platformu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Kayyumlar Hukuksuz AKP haksız" sloganlarıyla protesto etti. Sanat Sokağı'nda düzenlenen açıklamaya Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, 51 imzacı kurum ve siyasi parti ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Van Emek ve Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Eğitim Sen Van Şubesi Başkanı Murat Atabay, şunları söyledi:

"Profesör Dr. Ahmet Özer'in bugüne kadar yürüttüğü kamu görevleri ve akademisyenliği sırasında hakkında herhangi bir iddia ve soruşturma dahi olmamıştır. Sayın Özer, 31 Mart seçimlerinden önce YSK'nin denetimiyle aday olmuş ve iddia edilen herhangi bir suç isnadı kamuoyuna sunulmamıştır. Türkiye de bilindiği üzere kayyuma gerekçe yapılan suçlamalarda en iyi ihtimalle yargılamalar 5 yıllık bir süreyi almaktadır. Başka bir anlatımla kayyum uygulanmasının devamının değerlendirilmesi için yargılama sonucu beklenilmesi halinde bir seçim döneminin geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle her ne kadar kayyum uygulaması geçici bir tedbir olarak nitelendirilirse de; aslında seçme ve seçilme hakkını tamamen ortadan kaldıran ve geçici tedbir mahiyetinde olmayan bir uygulamadır. Yolsuzluk ve diğer ahlaki boyutlarla istifa ettirilen önceki dönem belediye başkanının ve yandaş basının haftalardır sayın Ahmet Özer'i hedef gösterdiği bilinmektedir.

'Söz konusu karar, halk iradesine açık saldırı olup; toplumsal infial yaratacak niteliktedir'

Dün Sayın Özer'e karşı yöneltilen ve suçlamaya konu edilen soyut iddiaların tamamı 31 Mart seçimlerinden önce ki süreçlere ait olmasına karşın, 31 Mart seçimlerinde Sayın Özer aday olup seçimi kazandığında bu suçlamalar yöneltilmemişken neden ve niye şimdi geçmiş soyut iddialar ile düğmeye basıldı. Buradan bir kere daha duyuruyoruz. Kayyum varsa hukuk, demokrasi, şeffaflık ve halk iradesi yoktur. Kayyum varsa normalleşme ve hukuka dönüşte gecikme vardır. Söz konusu karar, halk iradesine açık saldırı olup; toplumsal infial yaratacak niteliktedir. Bu karar bir provokasyon niteliğinde olup ülkede son günlerde tartışılan toplumsal barış imkanlarını da kısıtlamaktadır. Bizler Van'dan emek ve demokrasi bileşenleri olarak bu kayyum gasbına son verilmesini, evrensel hukukun ve halk iradesinin esas alınmasını talep ediyoruz. Tüm emek ve demokrasi güçlerini, demokratik kitle örgütlerini, baro, sendika ve dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını, emek ve meslek örgütlerini kayyum gasbına karşı ses yükseltmeye ve hukuk dışı uygulamaların son bulması amacıyla demokratik mücadeleye davet ediyoruz. Kayyum gasptır, talandır, halk iradesini yok sayan antidemokratik bir uygulamadır. Bu nedenle kayyum uygulamalarına derhal son verilmelidir."

Protesto 5 dakikalık oturma eylemi ile son buldu.