Van Gölü\'nde 6,5 Milyon Ton Yük Taşındı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi Feribotları ile işletmeye başladığından bu zamana kadar Van Gölü'nden toplam 417 bin 146 vagon ve 6 milyon 582 bin 540 ton yük taşındı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Gölü üzerinde işletmeye alınan Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi Feribotlarının faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, İran ve ötesi ülkelere demiryolu taşımacılığının Van Gölü üzerinden Türkiye'nin en büyük feribotları Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi ile yapıldığını kaydetti. Vagonları feribota yükleyerek Van Gölü'nü geçmesini sağladıklarına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu tren feribotlarının hizmete alındığı 2018'den bu yana 24 bin 127 sefer gerçekleştirdiğini belirterek, "Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi Feribotları ile işletmeye başladığından bu zamana kadar Van Gölü'nden toplam 417 bin 146 vagon ve 6 milyon 582 bin 540 ton yük taşındı" ifadelerini kullandı.

Van Gölü'nde taşınan yük yüzde 68 arttı

Taşınan yük miktarının 2023'te 283 bin 459 ton olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi'nin taşıdığı yük miktarı 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 68 artış göstererek 476 bin 717 tona ulaştı. 2023 yılında 290 olan sefer sayısı da yüzde 26 artışla 2024 yılında 364'e yükseldi. Ayrıca, önceki sene taşınan vagon sayısı 13 bin 549'ken yüzde 14 artış ile 2024 yılında 15 bin 471'e ulaştı" şeklinde konuştu.

İran ve ötesi ülkelere ihraç ürünleri taşınıyor

Uraloğlu, Türk mühendislerince projelendirilen Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi Feribotlarının Türkiye'nin deniz ulaşımını güçlendirip ticaret hacmini yükselttiğinin de altını çizerek, "İran ve ötesi ülkelere demiryolu ile başlıca MDF, çinko cevheri, demir çelik ürünleri, gıda, tahıl ve kimyasal ürünler ihraç edilmektedir" diye konuştu.

Her biri 50 vagon ve 350 yolcu taşıma kapasiteli olarak hizmet veren feribotlarla taşıma kapasitesi ve seyir hızı artarken yakıt tüketimi azaldığını bildiren Uraloğlu, 49 deniz mil olan Tatvan-Van arasındaki seyir süresinin ise 3,5 saate indiğini belirtti. - ANKARA