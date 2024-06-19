Van Gölü'nde Kurban Bayramı Eğlencesi - Son Dakika
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Van Gölü'nde Kurban Bayramı Eğlencesi

Van'da Kurban Bayramı tatilini değerlendiren bir grup arkadaş, sahilinde piknik yaptıkları Van Gölü'ne girerek hem serinlediler hem de halay çekerek eğlendiler. Arkadaşlar, Amik bölgesinde mangal yaparken Rızvan Şaran'ın gitar eşliğinde Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyerek halay çekti. Eğlenceli bir gün geçiren grup, akşam saatlerinde il merkezine döndü.

19.06.2024 09:44
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Van'da Kurban Bayramı tatilini değerlendiren bir grup arkadaş, sahilinde piknik yaptıkları Van Gölü'ne girerek hem serinlediler hem de halay çekerek eğlendiler.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle bir araya gelen değişik meslek gruplarındaki arkadaşlar, Tuşba ilçesinin Van Gölü sahilindeki Amik bölgesine gittiler. Sabahın erken saatlerinde sahile gelip semaver çayı demleyen arkadaşlar, öğle saatlerinde ise kendilerini Van Gölü'nün serin sularına bıraktılar. Mangal yapmanın tadını da çıkaran gruptakiler, Rızvan Şaran'ın gitar eşliğinde Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirmesiyle Van Gölü'nün turkuaz suyunda halay çekti. Hem eğlenen hem de halay çekerek keyifli bir gün geçiren arkadaşlar, akşam saatlerinde ise il merkezine döndüler.

Açıklamalarda bulunan Rızvan Şaran, "Arkadaşlarla Amik sahiline piknik için gittiğimizde gitar eşliğinde halay çektik. Bu halayımız da sosyal medyada büyük izlenmelere yol açtı" dedi.

Açıklamasında İhlas Haber Ajansına teşekkür eden Şaran, 'Vanlıyam şanlıyam kılıcı kanlıyam' şarkısı ile konuşmasına son verdi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Gölü'nde Kurban Bayramı Eğlencesi - Son Dakika

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