Van haber | Van Valisi Ozan Balcı Başkale ilçesinde afet yaşayan mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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Van haber | Van Valisi Ozan Balcı Başkale ilçesinde afet yaşayan mahalleleri ziyaret etti

11.10.2022 09:30
Van haber | Van Valisi Ozan Balcı Başkale ilçesinde afet yaşayan mahalleleri ziyaret etti

Van yerel haberi: Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 24 Şubat 2020 tarihinde Başkale ilçesinin İran sınırında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahalleleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 24 Şubat 2020 tarihinde Başkale ilçesinin İran sınırında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen mahalleleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Van Valisi Ozan Balcı, Başkale ziyaretine beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl AFAD Müdürü Ali İhsan Körpeş'i Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik ve Özpınar Mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Mahallede depremde evleri hasar gören vatandaşla ile sohbet eden Vali Ozan Balcı, yeni yapılan deprem konutları ve konteynerleri inceledi. Depremden hemen sonra devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Vali Ozan Balcı, "İlk etapta konteynerler kuruldu. Şimdi de çok güzel konutlar yapıldı. En kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız" dedi.

Vali Ozan Balcı, daha sonra beraberindeki heyetle aynı depremden etkilenen Başkale ilçesi Güvendik Mahallesine geçti. Mahalle muhtarı ve mahalleliler tarafından karşılanan Vali Ozan Balcı, talep ve sorunlarını dinlediği vatandaşlara, "Her zaman yanınızdayız. Hiçbir vatandaşımızı sıkıntıda bırakmayacağız" dedi.

Eşmepınar Mahallesine geçen Vali Ozan Balcı, burada da vatandaşlarla bir araya geldi. Sorun ve talepleri dinleyen Vali Ozan Balcı, çocuklara da kitap hediye etti. Eşmepınar Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Ozan Balcı, askerlerle sohbet ederek moral verdi. Mahalle ziyaretleri sırasında yolda koyunlarını otlatan çobanla karşılaşan Vali Ozan Balcı, çobanın yanına giderek sohbet etti.

Koyunculuk projesini anlatan Vali Ozan Balcı, " Türkiye'deki meraların yüzde 10'u ilimizde. Bundan dolayı koyunculuk projesi başlattık. 1 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli sıfır faizli krediyle her çiftçimize 100 koyun veriyoruz. Hedefimiz 10 bin aileye 1 milyon koyun vermek. Çok önemli bir proje. Her çiftçimizin bu fırsatı değerlendirmesini istiyorum" dedi.

Vali Ozan Balcı'nın son ziyareti 31 Temmuz 2021 tarihinde selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi oldu. Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Vali Ozan Balcı, Evleri selden zarar gören vatandaşlara kısa zamanda konutlarının yapılacağını belirterek, "Mahallenin içinden geçen dereyi ıslah etme çalışmaları başladı. Mahalleye taziye evi yapacağız. Ayrıca sağlık ocağı için Sağlık Bakanımızla görüşeceğiz. Mahalledeki sorun ve sıkıntıları hızlı bir şekilde çözeceğiz" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

Başkale, Balcı, İran, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van haber | Van Valisi Ozan Balcı Başkale ilçesinde afet yaşayan mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

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