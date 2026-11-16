Van Muradiye'de Ertüz ve Çiftçi ailelerinin husumeti barış buluşmasıyla son buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van Muradiye'de Ertüz ve Çiftçi ailelerinin husumeti barış buluşmasıyla son buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Muradiye\'de Ertüz ve Çiftçi ailelerinin husumeti barış buluşmasıyla son buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Van'ın Muradiye ilçesinde, Muradiyeli bir kadının Hakkari'de hayatını kaybetmesiyle başlayan husumet, Ertüz ve Çiftçi ailelerinin barış buluşmasında sona erdi. Kanaat önderleri ve ileri gelenlerin aracılık ettiği törende aile fertleri el sıkışarak gerginliği sonlandırdı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki Ertüz ve Hakkarili Çiftçi aileleri arasında yaşanan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

Evli olan Muradiyeli Hamide Çiftçi'nin Hakkari'de hayatını kaybetmesinin üzerine iki aile arasında husumet başladı. Muradiye ilçesine bağlı Demirtepe Mahallesi'nden Ertüz ailesi ile Hakkarili Çiftçi ailesi arasındaki gerginliğin son bulması için bölgedeki kanaat önderleri ve ileri gelenler devreye girdi. Düzenlenen barış buluşmasında Ertüz ve Çiftçi ailelerinin fertleri, el sıkışarak aralarındaki husumeti sonlandırdı.

Barış töreninde yapılan konuşmalarda; toplumsal barışın, kardeşliğin ve huzurun önemine dikkat çekilirken, barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerMuradiyeHakkariGüncelYaşamYerelVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cübbeli Ahmet’ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı Cübbeli Ahmet'ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı
Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
10 kişilik İngiltere 5 gollü maçta İspanya’nın 43 maçlık serisini bitirdi 10 kişilik İngiltere 5 gollü maçta İspanya'nın 43 maçlık serisini bitirdi
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Çeyrek değil 100 gramlık külçe: Kayseri’deki altın gününde tanesi 630 bin TL Çeyrek değil 100 gramlık külçe: Kayseri'deki altın gününde tanesi 630 bin TL
“Patronların Patronu“ hayatını kaybetti Meksika’nın en korkulan uyuşturucu baronuydu "Patronların Patronu" hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu
09:17
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak
Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
08:59
Yedek telefonlar için son gün 31 Aralık: IMEI kaydı kapatılabilir
Yedek telefonlar için son gün 31 Aralık: IMEI kaydı kapatılabilir
08:58
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
08:34
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
08:05
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 09:43:27. #7.13#
SON DAKİKA: Van Muradiye'de Ertüz ve Çiftçi ailelerinin husumeti barış buluşmasıyla son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android