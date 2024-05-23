Van YYÜ Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
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Van YYÜ Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Etkinlikler Düzenliyor

Van YYÜ Öğrencileri Gazze\'ye Destek İçin Etkinlikler Düzenliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere destek amacıyla çeşitli etkinlikler ve protestolarla seslerini duyurmaya devam ediyor. Van YYÜ yerleşkesinde kurulan 'Gazze Dayanışma' çadırında, öğrenci ve akademisyenlerce hazırlanan yiyecekler ve getirilen kıyafetlerin satışa sunulması adına kurulan hayır çarşısının yanı sıra İsrail'in saldırılarına ilişkin fotoğraf ve resim sergisi açıldı. Elde edilecek gelirin Gazze'deki insanlara ulaştırılacağı hayır çarşısına; öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

23.05.2024 09:21
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencileri, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere destek amacıyla çeşitli etkinlikler ve protestolarla seslerini duyurmaya devam ediyor.

Van YYÜ yerleşkesinde kurulan "Gazze Dayanışma" çadırında, öğrenci ve akademisyenlerce hazırlanan yiyecekler ve getirilen kıyafetlerin satışa sunulması adına kurulan hayır çarşısının yanı sıra İsrail'in saldırılarına ilişkin fotoğraf ve resim sergisi açıldı. Elde edilecek gelirin Gazze'deki insanlara ulaştırılacağı hayır çarşısına; öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çadırı ziyaret eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçun büyüyerek devam ettiğini söyledi. İnsanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiklerini belirten Rektör Şevli, "Tüm dünyada olduğu gibi üniversite öğrencilerimiz de Gazze'deki katliama sessiz kalmadı. Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Uluslararası hukuk ayaklar altına alındı. Tarihte böyle bir katliamın örneği yok. Katliamlar uzun süredir tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. İsrail saldırıları acımasızca masum bebeklerin, kadınların ve sivillerin canını alıyor. Biz de Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek, sesimizi duyurmak istiyoruz. Öğrencilerimiz, hayır çarşısı düzenleyerek oradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa yardım etmeye çalışıyor. Katliamların, acımasızca yapılan saldırıların bir an önce durdurulmasını ve Filistin halkının tekrar barışa, huzura kavuşmasını istiyoruz" dedi.

Akademisyen ve öğrenciler, Filistin'e destek olmak ve seslerini duyurmak için Edebiyat Fakültesi önünden Merkez Yemekhane binasına kadar sessizce yürüdü. Burada toplanan kalabalık kısa bir basın açıklaması yaparak soykırıma maruz kalan Filistin halkının sesini tüm dünyaya duyurmaya çalıştı. İsrail saldırılarını farklı etkinliklerle protesto eden öğrenciler, Gazze halkının çığlığına ses olmak ve soykırıma maruz kalan Filistin halkının sesini tüm dünyaya duyurmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van YYÜ Öğrencileri Gazze'ye Destek İçin Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika

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