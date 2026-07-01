Vance: Müzakerelerde Bütün Kozlar Bizim Elimizde - Son Dakika
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Vance: Müzakerelerde Bütün Kozlar Bizim Elimizde

01.07.2026 08:50
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran müzakerelerinde güçlü olduklarını ve başarı beklediklerini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ülkesinin İran'la yürütülen müzakerelerde güçlü konumda olduğunu öne sürerek, "Müzakerelerde bütün kozlar bizim elimizde. Açıkçası müzakerelerin başarılı olmasını istiyoruz, ancak başarılı olmasa bile temel görevimizi yerine getirmiş olduk. O da İranlıların asla nükleer bir silaha sahip olmamasını sağlamaktır. Başka bir deyişle, bu Amerikan halkı için kazan-kazan sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Fox News haber kanalına İran'la yaşanan askeri gerilim ve müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın birkaç haftadır Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri vurmadığını ve petrol akışının devam ettiğini belirten Vance, "Bunun bir nedeni de ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlıların gemileri vurması halinde bizim de karşılık vereceğimizi çok net bir şekilde ifade etmiş olmasıdır. Yani anlayacağınız, burada bazen havuç ve sopa taktiğine ihtiyaç oluyor. Aslında müzakereler sonunda nasıl şekillenirse şekillensin, ABD'nin harika bir konumda olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ABD, İranlılara kıyasla hala çok daha güçlü bir konumda"

ABD'nin müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasından yana olduğunun altını çizen Vance, "Eğer müzakereler başarılı olursa ki elbette başarılı olmasını istiyoruz; kalıcı olarak dönüşmüş, bölgesel terörizmi ve istikrarsızlığı finanse etmeyen, her türlü nükleer silah hırsından kalıcı olarak vazgeçmiş ve bunun sonucunda dünya ekonomisine yeniden kabul edilen bir İran'a sahip oluruz. Bu, Amerikan halkı ve tüm bölge için harika bir sonuçtur" değerlendirmesinde bulundu. Buna rağmen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalini tamamen dışlamayan Vance, "Öte yandan İranlılar gerektiği gibi davranmazlarsa, müzakerelerde görmemiz gereken tavizleri vermezlerse; nükleer programları zaten yerle bir edilmiş durumda, konvansiyonel orduları zaten yok edilmiş halde ve ABD İranlılara kıyasla hala çok daha güçlü bir konumda" diye konuştu.

"Müzakerelerin başarılı olmasını istiyoruz"

ABD'nin İran'a karşı güçlü bir konumda olduğu iddiasını yineleyen Vance, "Müzakerelerde bütün kozlar bizim elimizde. Açıkçası müzakerelerin başarılı olmasını istiyoruz, ancak başarılı olmasa bile temel görevimizi yerine getirmiş olduk. O da İranlıların asla nükleer bir silaha sahip olmamasını sağlamaktır. Başka bir deyişle, bu Amerikan halkı için kazan-kazan sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

"Gerçek tavizler vermeleri gerek"

İran yönetiminde ve halkında mevcut sistemden memnun olmayan kesimlerin olduğunu belirten Vance, "Müzakere odasında gördükleriniz, bence onların kendi sistemleri içindeki gerçek bir çekişmenin kanıtıdır. İran sistemi içinde, 47 yıldır iş yapma biçimlerinin bir hata olduğunu kabul eden ve yeni bir sayfa açmak isteyen insanlar var. Aynı zamanda bazı direnişler de görüyorsunuz; davranışlarını değiştirmek istemeyen bazı eski katı görüşlüler, bazı eski radikaller var. Bu müzakerelerde yapmaya çalıştığımız şeyin bir kısmı da, onların aslında ne kadar ciddi olduklarını görmek. ve ciddi olmak için sadece doğru şeyleri söylemeleri yetmez, gerçek tavizler vermeleri gerekir" dedi.

"Bazı olumlu ve olumsuz işaretler görüyoruz"

Trump ve yönetimindeki üst düzey isimlerin İranlıların ne söylediğinden çok ne yaptıklarıyla ilgilendiğini vurgulayan Vance, "Bazı olumlu işaretler görüyoruz. Elbette bazı olumsuz işaretler de görüyoruz. Başkanın bize söylediği şey; sorunu çözmeye odaklanmamız, müzakerelerin nereye varacağını görmemiz ve eğer diplomatik tarafta başarılı bir çözüme ulaşılmazsa dahi, hala birçok seçeneğimizin olduğu ve Amerikan halkı için zaten çok şey başarmış olduğumuzdur" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vance: Müzakerelerde Bütün Kozlar Bizim Elimizde - Son Dakika

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