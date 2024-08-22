Vaniköy'deki Kaçak İnşaata İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vaniköy'deki Kaçak İnşaata İnceleme Başlatıldı

Vaniköy\'deki Kaçak İnşaata İnceleme Başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki kaçak inşaata ilişkin inceleme başlattı. İnşaat, dron ile havadan görüntülendi.

22.08.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vaniköy'de ormanlık arazi içindeki inşaata ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Kaçak olduğu iddia edilen inşaat, dron ile havadan görüntülendi.

Üsküdar Vaniköy sırtlarında İBB'nin sorumluluğunda bulunan Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolündeki arazide ağaçların da kesilerek inşaat yapılması büyük tepki çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur, kaçak olduğu iddia edilen inşaatla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Batur açıklamasında, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü'müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Ekipler polis eşliğinde içeriye girdi

Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yapmak istedi. Ancak inşaata gelen bir minibüs yol ortasına bırakılarak ekiplerin geçmesine engel olundu. Ekipler yaya olarak olay yerine yürümek istediğinde ise inşaat görevlileri, inşaat alanına giren yoldaki demir kapıyı kapattı. Bakanlık yetkililer, polis ekipleri eşliğinde saatler sonra içeriye girebildi.

Öte yandan, ormanlık arazi içinde bulunan ve kaçak olduğu iddia edilen inşaat alanı dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, İnceleme, istanbul, Ekonomi, Vaniköy, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vaniköy'deki Kaçak İnşaata İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:15:13. #1.13#
SON DAKİKA: Vaniköy'deki Kaçak İnşaata İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement