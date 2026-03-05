Vanlı Anne Nazlı Sancar\'dan Yürek Burkan Çağrı: \'Artık Çocuklarımızı Gömmeyelim\'

Vanlı anne Nazlı Sancar, bayramın yaklaştığını belirterek, "Bayram geliyor, içimiz buruk, gözlerimiz yaş, bir yanımız eksik. Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahlarımızı gömelim" dedi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Ellerindeki Türk bayraklarıyla DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar sessiz bir şekilde yürüyen ve tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirten aileler, çocuklarına 'teslim olun' çağrısında bulundu.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, 14-15 yıldır evladından ayrı olduğunu belirterek, "Artık yeter diyoruz. Bayram geliyor, içimiz buruk, gözlerimiz yaş, bir yanımız eksik. Artık çocuklarımızı gömmeyelim, silahlarımızı gömelim. Yeter diyoruz artık. Bir kardeşlik olsun. Artık anneler ağlamasın. Babalar ağlamasın. Bu ülkeye artık şehit gelmesin. Artık çocuklar dağa gitmesin. Bütün dağdaki çocuklara da sesleniyorum. Gelsin devlet güçlerimize teslim olsunlar. Devlet onlara kucak açmış. Cezaevi yok, bir şey yok. Hiç ceza yok, hiçbir şey yok. Gelin kaldığı yerden yine hayatınızı devam edin" dedi.

Kızı Şeyma'ya da seslenen Nazlı Sancar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şeyma kızım eğer beni duyuyorsan, beni görüyorsan yıllardır ben senin peşindeyim. Ben senin peşini bırakmamışım. Bırakmam da kızım. Seni zorla götürmüşler kızım. Ne olur geri dön kızım. Bu senin yerin değil. Gel kaldığın yerde yine hayatına devam et kızım. Yeter artık, ben artık hastayım, ben kör oldum. Seni o katilere bırakmam kızım. Ne olur onların silahını, onların o kirli kıyafetini onların yüzüne fırlat. Gel kızım, gel devlet güçlerimize teslim ol. Sen bu bayrağın altına doğmuşsun, bu bayrağın altına yine öl. Ölüm Allah'ın emridir kızım ama katilin elinde ölmeyin kızım. Ne olur gelin devlet güçlerimize teslim olun. Bu katilleri niye dinliyorsun kızım? Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, sizin kaleminizi kırıyorlar. Kalemin yerine sizin elinize silah veriyorlar. Ne olur Şeyma; hasretle, özlemle seni bekliyorum" diye konuştu. - VAN