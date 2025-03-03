Vanlı Hayırseverden Gazze'ye Araç Bağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vanlı Hayırseverden Gazze'ye Araç Bağışı

Vanlı Hayırseverden Gazze\'ye Araç Bağışı

Vanlı bir hayırsever, Gazze'ye insani yardım için 320 bin liralık aracını bağışladı.

03.03.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanlı bir hayırsever, İsrail saldırılarından etkilenen Gazze halkı için 320 bin lira değerindeki aracını bağışladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani dram, Türkiye'de duyarlı vatandaşları harekete geçirmeye devam ediyor. Van'da yaşayan bir hayırsever, bölgedeki yıkımı ve mağduriyeti görünce ailesiyle birlikte örnek bir karar aldı. 320 bin lira değerindeki aracını Gazze'de sıcak yemek, gıda, giyim ve çadır kent gibi insani yardımları organize eden Van Umut Kervanı Derneği'ne bağışladı.

Konuya ilişkin konuşan Van Umut Kervanı İnsanı Yardım Derneği Başkanı Sedat Vatan, Gazze'ye yönelik yardımlarının devam ettiğini belirtti. Hayırseverlerin desteğiyle bölgeye temel gıda malzemesi ulaştırdıklarını ifade eden Vatan, "Şu an hızla devam eden bir çadır kentimiz var. İlk iki etabı tamamladıktan sonra, yoğun ilgi nedeniyle üçüncü ve dördüncü etaplara geçtik. Üçüncü etabı tamamladık ve şu an dördüncü etabı da bitirmek üzereyiz. Bunun yanı sıra Gazze bombardımanında büyük zarar gören bir hastanenin diyaliz bölümünü de yaptırıyoruz. Ayrıca, yakın zamanda bayan kardeşlerimiz ziynet eşyalarını Gazze'ye bağışlamıştı. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi ise hayırsever bir kardeşimiz, tamamını Gazze'ye bağışlamak üzere aracını bağışladı. Bu aracın güncel piyasa değeri 320 bin TL'dir. Dileyenler araca ek bağışta bulunarak Gazze'ye daha fazla destek sağlayabilir. Tüm hayırseverlerimizden Allah razı olsun" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, İsrail, Kadın, Yerel, Yaşam, Gazze, van, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vanlı Hayırseverden Gazze'ye Araç Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
20:05 Trump, Zelenskiy’i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 15:55:42. #7.12#
SON DAKİKA: Vanlı Hayırseverden Gazze'ye Araç Bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.