Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu - Son Dakika
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Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu

14.03.2022 10:03

Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü olduVAN Van'ın Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı gönüllüsü oldu.

Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu

VAN Van'ın Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı gönüllüsü oldu.

TEMA Vakfı Edremit Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu öğrencileri üyelik kartı ve rozetlerini alırken, sınıf kapılarına ise TEMA logolu sticker yapıştırıldı. Burada konuşan Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu Müdürü Ömer Aslan, doğanın kendi başına bir laboratuar olduğunu belirterek, "İnsanlar, doğada var oluşundan bu yana yararlanmış, çevre insanlar tarafından gelecek kaygısı duyulmadan işlenmiş, doğanın zenginliklerinden hiç bitmeyecekmişçesine yararlanmıştır. Bugün burada TEMA Vakfı tarafından okulumuz TEMA sertifikası ve öğrencilerimiz de üyelik kartı ve rozetlerini aldık" dedi.

"Van'da ilk TEMA okulumuz olmuştur"

TEMA Vakfı Edremit Temsilcisi Bahise Erdem ise 1,5 yıldır yapmış olduğu TEMA Vakfı gönüllülük çalışmaları neticesinde Şehit Jandarma Yarbay Pilot Yusuf Turgut İlkokulunu kentin ilk TEMA okulu olarak belirlendiğini söyledi. Erdem, "TEMA Vakfı Kurucumuz Hayrettin Karaca'nın başlatmış olduğu bayrak yarışı, Türkiye'nin her bir köşesinde elden ele taşınmaya devam ediyor. Her çocuğumuzun yüreğine sevgiyle dokunacağız. Daha öncede okulumuzda çeşitli etkinlikler yaparak öğrencilerimize TEMA Vakfı'nı anlatmıştık ve gönüllü öğrencilerimize doğa sevgisini aşılıyoruz. Bu anlamda bugün okulumuza TEMA sertifikası takdim edilerek gönüllü öğrencilerimize de üyelik kartı ve rozetlerini dağıtık" diye konuştu.

"Okullarımızda sıfır atık proje eğitimleri başlayacak"

Bahise Erdem; Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Yakında okullarımızda sıfır atık proje eğitimleri de başlayacak. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Bir milyona ulaşan gönüllü sayımıza yeni gönüllülerimizin katılımı bizi sevindirerek gurur veriyor. Okul müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Doğa bekçi ile değil, sevgi ve bilinç ile korunur"

Okul öğretmenlerinden Zelal Ceberut da, Van'da ilk TEMA sertifikası alan okul olduklarını söyleyerek, "Okul öğrencilerimiz TEMA Vakfı'nın doğa projelerine katılarak TEMA gönüllüsü olmuştur. Doğa bekçi ile değil, sevgi ve bilinç ile korunur. Çocuklarımıza duyarlı, geleceğe sorumlu, yaparak yaşayarak öğrenme, araştırmaya ve keşfetmeye dayalı eğitim öğretim yaklaşımlarını benimseyen öğretmen meslektaşlarıma da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tema Okulu olarak Van'da TEMA sertifikası ilk alan okul olduk. Çocukları doğaya, kendine ve topluma katkıda bulunan bireyler olarak yetiştirmeliyiz. TEMA Vakfı umut yeşertiyor, bizde hep birlikte yeşertmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

TEMA Vakfı gönüllüsü olan öğrenciler ise daha yeşil ve huzurlu bir gelecek için yeni fidanlar dikmeye devam edeceklerini söyledi.

Düzenlenen etkinliğe TEMA Vakfı Edremit Temsilcisi Bahise Erdem, Okul Müdürü Ömer Aslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu
Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu
Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu

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Jandarma, Edremit, Şehit, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vanlı öğrenciler TEMA gönüllüsü oldu - Son Dakika


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