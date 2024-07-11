Vatan Koşusu, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vatan Koşusu, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında gerçekleşti

Vatan Koşusu, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında gerçekleşti

15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Vatan Koşusu, yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşti.

11.07.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Vatan Koşusu, yüzlerce gencin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Vatan Koşusu gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlerin katıldığı koşuda duygusal anlar yaşandı. Koşunun ardından bir konuşma yapan Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "15 Temmuz şehitlerimizi her sene rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Onlar bizim için her biri ayrı bir örnek, her biri gençlerimiz için ayrı bir rol model. Unutulan soykırım tekrarlanır diye buyuruyor. O yüzden bizler de unutturmamak için 15 Temmuz şehitlerimizi, hatıralarını yaşatmak için bu gibi benzer etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Pazar günü 14 Temmuz'da inşallah Dolmabahçe'den başlayacak bisiklet turu, yine 15 Temmuz Şehitler Makamı'na, buraya gelecek. Pazar günü de devam edecek. Pazartesi günü farklı programlar var. Bakanlık olarak düzenlediğimiz programlar var. Bütün 81 ilde aslında bu programları yaparak gençlerimize bunları unutturmamaya çalışıyoruz. Tekrar bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz" diye konuştu.

Koşuda birinci olan Abdullah Tuğ, "15 Temmuz şehitlerimizi anma koşusunda bugün birinci oldum. Mutluyum, böyle bir anlamalı yarışmada yarışmak, bayrağı temsil etmek ve şehitlerimizi anmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Anma koşuna Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'nun yanı sıra, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı İbrahim Beşinci ve çok sayıda sporcu katıldı. Vatan Koşusu'nda dereceye giren yarışmacılara Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu tarafından madalyaları verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatan Koşusu, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:33:33. #1.13#
SON DAKİKA: Vatan Koşusu, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement