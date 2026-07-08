Vatan Partisi'nden NATO Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatan Partisi'nden NATO Protestosu

08.07.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatan Partisi üyeleri, NATO'yu Bilecik'te protesto etti; 'NATO, ABD emperyalizminin aracı' dediler.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Vatan Partisi üyeleri, NATO'yu protesto etti. Vatan Partisi Bilecik İl Başkan Yardımcısı Feyzi Köse, "NATO, ABD emperyalizminin NATO ülkelerini kontrol altına alma yeraltı teşkilatıdır" dedi.

Vatan Partisi üyeleri, Ankara'da gerçekleştirilen NATO toplantısını Bilecik'te protesto etti.  Atatürk Parkı'nda bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını yapan Vatan Partisi Bilecik İl Başkan Yardımcısı Köse, şöyle konuştu:

"Türkiye'de toplanan bu NATO toplantısı, iç çatışmalarla derin bir krize giren, dağılan, çöken NATO'nun Ankara'daki cenaze törenidir. NATO'da Türkiye'ye güvenlik yok, tehdit vardır, düşmanlık vardır. Dört bir tarafımızdan kuşatılıyoruz. Güneyimiz, kuzeyimiz, batımız, doğumuz kalmadı; bütün NATO'nun namluları bize bakıyor."

NATO kim? NATO güya Sovyetler Birliği'ne karşı, komünizme karşı kurulan bir örgüttü. Sovyetler Birliği dağıldı, halen niye genişlemek için uğraşıyor? NATO, ABD emperyalizminin NATO ülkelerini kontrol altına alma yeraltı teşkilatıdır. Bunun çeşitli adları vardır. Türkiye'deki adı Kontrgerilla'dır, İtalya'da Gladio'dur.

"TÜM OLUMSUZLUKLARIN KÖKENİ NATO"

NATO'nun sicili o kadar kabarık ki ülkemizde yaşanan tüm olumsuzlukların kökeni NATO, Gladio. 12 Mart 1971 darbesini yapan, 12 Eylül 1980 darbesini yapan bu bahsettiğimiz Kontrgerilla, yani NATO'nun yeraltı örgütüdür. PKK'yı silahlandırıp 120 bin TIR silah veren, yıllarca Türkiye'nin ekonomisini, güvenliğini tehdit eden, binlerce canımıza kıyan bu PKK belasını yaratan gene NATO ve yeraltı örgütüdür. Kürdistan adı altında ikinci İsrail'i kurmayı hedeflediler ama başaramadılar, başaramayacaklar.

İşte bu şartlarda toplanan NATO zirvesi, piyasaya NATO masalları sürüyor. Türkiye'nin düşmanı olan NATO'ya kuzu postu giydirenler var. NATO Türkiye'nin koruyucusu oldu diyenler var.

"NATO'DAN KURTULMADAN TAM BAĞIMSIZ ÜLKE OLAMAYIZ"

NATO, çürüyen ve ölen bir teşkilat. Onu kaldırmak Türkiye'ye düşmez. O NATO'nun cenazesi kalkar buradan. O NATO'ya, hatta cenazesi için bir karış toprak bile vermeyiz. Bu NATO'dan kurtulmadan tam bağımsız bir ülke olamayız. Bu NATO'dan kurtulmadan üretim devrimimizi gerçekleştiremeyiz. Bağımsız, bütünleşen, üreten, başı dik bir Türkiye için NATO'ya hayır diyoruz, emperyalizme hayır diyoruz, siyonizme hayır diyoruz. Yaşasın üreten, bütünleşen Türkiye; yaşasın tam bağımsız, başı dik, hür yaşayanların ülkesi Türkiye; yaşasın Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakı, yaşasın Avrasya."

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güvenlik, Bilecik, Dünya, Yerel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatan Partisi'nden NATO Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
Mersin’de TIR’lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Mersin'de TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı
“Yok artık“ dedirten görüntü Tuvalet kullanmak 500 TL "Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var

16:19
Ankara’da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulunuyor
NATO Genel Sekreteri Rutte tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulunuyor
16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 16:36:24. #7.12#
SON DAKİKA: Vatan Partisi'nden NATO Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.