Vatan Partisi'nden NATO Protestosu

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Vatan Partisi üyeleri, NATO'yu protesto etti. Vatan Partisi Bilecik İl Başkan Yardımcısı Feyzi Köse, "NATO, ABD emperyalizminin NATO ülkelerini kontrol altına alma yeraltı teşkilatıdır" dedi.

Vatan Partisi üyeleri, Ankara'da gerçekleştirilen NATO toplantısını Bilecik'te protesto etti. Atatürk Parkı'nda bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını yapan Vatan Partisi Bilecik İl Başkan Yardımcısı Köse, şöyle konuştu:

"Türkiye'de toplanan bu NATO toplantısı, iç çatışmalarla derin bir krize giren, dağılan, çöken NATO'nun Ankara'daki cenaze törenidir. NATO'da Türkiye'ye güvenlik yok, tehdit vardır, düşmanlık vardır. Dört bir tarafımızdan kuşatılıyoruz. Güneyimiz, kuzeyimiz, batımız, doğumuz kalmadı; bütün NATO'nun namluları bize bakıyor."

NATO kim? NATO güya Sovyetler Birliği'ne karşı, komünizme karşı kurulan bir örgüttü. Sovyetler Birliği dağıldı, halen niye genişlemek için uğraşıyor? NATO, ABD emperyalizminin NATO ülkelerini kontrol altına alma yeraltı teşkilatıdır. Bunun çeşitli adları vardır. Türkiye'deki adı Kontrgerilla'dır, İtalya'da Gladio'dur.

"TÜM OLUMSUZLUKLARIN KÖKENİ NATO"

NATO'nun sicili o kadar kabarık ki ülkemizde yaşanan tüm olumsuzlukların kökeni NATO, Gladio. 12 Mart 1971 darbesini yapan, 12 Eylül 1980 darbesini yapan bu bahsettiğimiz Kontrgerilla, yani NATO'nun yeraltı örgütüdür. PKK'yı silahlandırıp 120 bin TIR silah veren, yıllarca Türkiye'nin ekonomisini, güvenliğini tehdit eden, binlerce canımıza kıyan bu PKK belasını yaratan gene NATO ve yeraltı örgütüdür. Kürdistan adı altında ikinci İsrail'i kurmayı hedeflediler ama başaramadılar, başaramayacaklar.

İşte bu şartlarda toplanan NATO zirvesi, piyasaya NATO masalları sürüyor. Türkiye'nin düşmanı olan NATO'ya kuzu postu giydirenler var. NATO Türkiye'nin koruyucusu oldu diyenler var.

"NATO'DAN KURTULMADAN TAM BAĞIMSIZ ÜLKE OLAMAYIZ"

NATO, çürüyen ve ölen bir teşkilat. Onu kaldırmak Türkiye'ye düşmez. O NATO'nun cenazesi kalkar buradan. O NATO'ya, hatta cenazesi için bir karış toprak bile vermeyiz. Bu NATO'dan kurtulmadan tam bağımsız bir ülke olamayız. Bu NATO'dan kurtulmadan üretim devrimimizi gerçekleştiremeyiz. Bağımsız, bütünleşen, üreten, başı dik bir Türkiye için NATO'ya hayır diyoruz, emperyalizme hayır diyoruz, siyonizme hayır diyoruz. Yaşasın üreten, bütünleşen Türkiye; yaşasın tam bağımsız, başı dik, hür yaşayanların ülkesi Türkiye; yaşasın Türkiye-Rusya-Çin-İran ittifakı, yaşasın Avrasya."