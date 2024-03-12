Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi Ramazan Ayı\'nda Vatandaşların İlgi Odağı

Türkiye'nin ikinci büyük camisi olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi Ramazan Ayı'nın gelmesiyle vatandaşlarının akınına uğradı.
Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi Ramazan Ayı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar teravih namazını kılmak için Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni tercih ederken, namaz sonrasında da külliyedeki kitap fuarını ve Ramazan Sokağını gezerek zamanlarını dolu dolu geçiriyorlar.
"Ramazan Ayı Boyunca vatandaşlarımızla bir arada olacağız"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı boyunca Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde vatandaşlarla bir arada olacaklarını belirterek, "On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yakın zamanda açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ne vatandaşlarımız henüz Ramazan Ayı'nın başı olmasına rağmen yoğun ilgi gösteriyorlar. Ramazan Ayı boyunca Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nde vatandaşlarımızla bir arada olarak teravih namazı kılıp dualar edeceğiz. Düzenlediğimiz Kitap fuarında vatandaşlarımız aradıkları kitapları bulup okuma imkanına sahip olurken, Ramazan sokağında da alışveriş yapıp aileleriyle güzel vakit geçirebilecekler. Ramazan Ayı'nın tüm vatandaşlarımıza huzur ve sağlık getirmesini diliyorum" dedi.
"Muhteşem bir cami"
Teravih namazı için Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, "Ramazan'ın ilk gününden itibaren Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ne geliyoruz. Bu camimizin de ilk Ramazan'ı muhteşem bir cami içerisinde namaz kılıp daha sonra kitap fuarını ve Ramazan Sokağını geziyoruz. Hem ibadet ediyoruz. Hem de zamanımızı burada daha iyi değerlendiriyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun. Şehrimize böyle bir cami kazandırdı" diye konuştu. - GAZİANTEP
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