VEDAŞ, afetlere karşı personelini hazır tutmak için eğitimlere devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

VEDAŞ, afetlere karşı personelini hazır tutmak için eğitimlere devam ediyor

VEDAŞ, afetlere karşı personelini hazır tutmak için eğitimlere devam ediyor

VEDAŞ, ülkemizde yaşanma riski bulunan afetlere karşı personelini hazır tutabilmek için verdiği eğitimleri sürdürüyor. Muş'ta gerçekleşen afet farkındalık eğitimleri kapsamında VEDAŞ çalışanları, deprem simülasyon tırında deprem anını yaşayarak pratik yapma fırsatı buldu. Ayrıca yangın söndürme ve acil durum bina tahliye tatbikatına da katılan çalışanlar, krizlere hazır olduklarını gösterdi. VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, eğitimlerin amacının çalışanları kriz anlarında otomatik davranış sergilemeye hazır hale getirmek olduğunu belirtti ve eğitimlerin devam edeceğini vurguladı.

20.05.2024 16:56
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VEDAŞ, ülkemizde yaşanma riski bulunan afetlere karşı personelini hazır tutabilmek için verdiği eğitimleri sürdürüyor.

Başta deprem olmak üzere yangın ve acil durumlarda bina tahliyesi gibi konularda uygulamalı eğitimlere katılan VEDAŞ çalışanları, krizlere hazırız mesajı verdi. Muş'ta gerçekleşen afet farkındalık eğitimleri iki aşamadan oluştu. İlk önce AFAD tarafından temin edilen deprem simülasyon tırında deprem anını yaşayan ve burada çök-kapan-tutun pratiğini geliştiren VEDAŞ çalışanları, daha sonra yangın söndürme ve acil durum bina tahliye tatbikatına katıldı.

İki gün süren afet farkındalık eğitimleri hakkında açıklama yapan VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar; "Afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri otomatik davranış haline getirmek için personelimize verdiğimiz eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda; muhtemel deprem, yangın ve acil durumlarda bina tahliyesi gibi konularda çalışanlarımıza uygulamalı eğitimler verdik. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında verdiğimiz eğitimlerde bizlere paydaş olan AFAD İl Müdürlüğümüze de teşekkürlerimi sunarım. Sıfır iş kazası hedefimize ulaşmak ve çalışanlarımızı tüm kriz anlarına hazır hale getirmek için verdiğimiz eğitimlerimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İHA

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