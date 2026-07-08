Anıl Yetişkin'den 'Vektörle Mücadele' Açıklaması: "Yasal Sorumluluk Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde"

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vektörle mücadele yetkisinin ilçe belediyelerine geçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, konuya ilişkin son yargı kararının esasa değil usule ilişkin olduğunu söyledi. Yetişkin, "Yasal sorumluluk Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, kentteki sinek ve haşereyle mücadele yetkisine ilişkin iddialara belgelerle yanıt verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Yetişkin, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin son kararının çarpıtıldığını belirterek, sorumluluğun yasal olarak Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu öne sürdü.

Kamuoyuna yansıyan "İlaçlama yetkisi ilçe belediyelerine geçti" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Yetişkin, yargı kararının esasa değil usule ilişkin olduğunu söyledi.

5216 sayılı Kanun uyarınca çevreyi koruma görevinin Büyükşehir'e ait olduğunu aktaran Yetişkin, mahkemenin meclis kararını yetki yönünden haklı bulduğunu; ancak bütçe, personel ve ilaç temini gibi hazırlıklar için ilçe belediyelerine makul bir geçiş süresi tanınmaması nedeniyle kararı bozduğunu açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi adına yeni bir önerge verdiklerini belirten Yetişkin, planlama, personel ve bütçe hazırlıklarının tamamlanarak ilaçlama hizmetinin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren tamamen Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesini oylayacaklarını söyledi.

Önergenin gelecek ay komisyondan geçerek mecliste kararlaştırılması bekleniyor.

CHP'Lİ 10 BELEDİYENİN İLAÇLAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

CHP'li 10 ilçe belediye başkanıyla el birliğiyle çalıştıklarını ve sahada güçlü sonuçlar aldıklarını dile getiren Yetişkin, halk sağlığı için 1 Ocak 2027 tarihine kadar ilaçlama hizmetlerini başarıyla sürdüreceklerini belirtti.