Veli Ağbaba Depremzede Ailelerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Veli Ağbaba Depremzede Ailelerle İftar Yemeğinde Buluştu

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Korepck Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzede ailelerle bir araya geldi ve kiracıların ev sorununa dikkat çekti.

07.03.2025 01:44  Güncelleme: 10:25
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(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Korepck Geçici Konaklama Merkezi'nde kalan depremzede ailelerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemek dağıtımı sırasında konuşan Ağbaba, "Her zaman Malatyalıların yanındayız. Zor günler geçiriyoruz. Bu zor günleri dayanışmayla inşallah aşacağız. Umarım konteynerlerde geçirdiğimiz bu son deprem olur." dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Kaynarca Mahallesi'nde bulunan 'Korepck Geçici Konaklama Merkezi'nde depremzede ailelere iftar veren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım'ın yanı sıra CHP İl ve ilçe başkanları, kadın kolları ve parti yöneticileri de eşlik etti.

Veli Ağbaba, yemek dağıtımı sırasında Anka Haber Ajansı mikrofonuna şunları söyledi:

"Her zaman Malatyalıların yanındayız. Zor günler geçiriyoruz. Bu zor günleri dayanışmayla inşallah aşacağız. Umarım konteynerlerde geçirdiğimiz bu son deprem olur. Biz hem deprem döneminde hem de deprem sonrasında, seçim döneminde, hem de bugün Malatyalıların yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Seçim için değil Malatya için çalışıyoruz. Seçim için değil geçim için çalışıyoruz. Malatyalılar daha iyi koşullarda yaşasın diye, Malatyalılar daha güçlü olsun diye her zaman onların yanındayım. Bir Malatya'nın milletvekili olarak kimseyi ayırmadan her mahallede her komşumuzun yanında olmaya devam edeceğim."

Veli Ağbaba, Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım ve CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Nezahat Aydın, yemek dağıtımı sonrası konteyner kentte yaşayan Bayram ve Rahime Onay ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

En büyük mağdur kiracılar

Daha sonra Bayram ve Meltem Gökçe ailesine konuk olan Ağbaba ve beraberindeki heyet, burada aile ve komşularıyla bir süre çay içip sohbet etti. Sohbet anında konteyner sakinlerinden Zeynep Özcan, "Ben kiracıyım işte burada kalıyorum. Üç tane çocuğum var. Eşimle beraber biz beş kişiyiz. Bize ev verecekler mi, vermeyecekler mi hiç bilmiyoruz." demesi üzerine Ağbaba, "Kiracılara şu anda ev planı yok. Ben bunu hep konuşuyorum. Kiracılara ev verilmesi lazım. Sanki kiracılar hiç yaşamıyormuş gibi, onu da gündeme getireceğiz inşallah. Kiracıların da ev sorunu çözülmesi lazım. En büyük mağdurda kiracılar. Bu zor günleri aşacağız. Ben bunu gündemde tutmaya devam edeceğim, hem konteynerlerin hem de kiracıların inşallah. Bu günleri hep beraber aşarız. Ben hep yanınızdayım bunu bilin." İfadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Veli Ağbaba Depremzede Ailelerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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