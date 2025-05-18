Veli Ağbaba, Gençlerle Konser Etkinliğinde Buluştu - Son Dakika
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Veli Ağbaba, Gençlerle Konser Etkinliğinde Buluştu

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerle bir araya gelerek Pinhani Grubu'nun konserine katıldı ve gençlerin sorunlarına dikkat çekti.

18.05.2025 11:41  Güncelleme: 12:07
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(MALATYA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Malatya'da gençlerle bir araya geldi. "Babalar sözünü tutar" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, gençlerin yoğun katılımıyla Pinhani Grubu sahne aldı. Konser öncesi kürsüye çıkan Ağbaba, "Babalar sözünü tutar mı? Hiç merak etmeyin, 19 Mayıs'ta gençlere hiç kimse konser yapmazsa, onların konser yapacak Veli babaları var, Veli abileri var. Hep beraber eğlenmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ulusal bayramlar öncesi gelenek haline getirdiği gençlerle sevilen sanatçıları buluşturma sözünü, bu yılda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi yerine getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye binası yanında üçüncüsü düzenlenen konserde, Malatyalı gençleri, Pinhani Grubu'yla buluşturdu. Konsere CHP'li belediye başkanları, meclis üyeleri il ve ilçe örgütlerinin yöneticileri katılım sağladı.

"Unutturulmak istenen milli bayramları meydanlarda coşku ile kutlayacağız"

Konser öncesi kürsüye çıkan Ağbaba, 31 Mart seçimlerini kazanamadığını ama gençlerin yüreğini kazandığını belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle gençlerin davetiyle geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum. 31 Mart'ta seçimleri kazanamadım ancak bir şeyi başardık, kazandık. Öncelikle gençlerin yüreğini, gönlünü kazandım. Sadece gençlerin mi? Hayır, çocukların. Çocukların da gönlünü, yüreğini kazandık. Kiminizin veli babası oldum. Veli babanız da, veli abiniz de hepinize kurban olsun. Bir söz verdim, 'seçileyim ya da seçilmeyeyim, milli bayramlarda unutturulmak istenen milli bayramlarda gençlerimizle birlikte Malatya Meydanı'nda tekrar umudumuzu, heyecanımızı yükselteceğiz', dedim. Siz ne dediniz? 'Babalar sözünü tutar'. Hiç merak etmeyin, 19 Mayıs'ta gençlere hiç kimse konser yapmazsa, onların konser yapacak Veli babaları var, Veli abileri var. Hep beraber eğlenmeye devam edeceğiz.

Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim, gençlerin maalesef yüzde 70'i yurt dışına gitmek istiyor. Gençler, kendi topraklarında maalesef hayal kuramıyor. İşsiz, parasız, umutsuz bir gençlik yarattılar. Ne kadar yüksek puan alırsanız alın, maalesef mülakatta eleniyorsunuz. O nedenle buradan hep beraber haykırıyoruz: Mülakat değil, liyakat diyoruz! Liyakat! Buradan bir kere daha söylüyoruz: AK Partili, CHP'li, MHP'li gençler arasında; fakir fukara gençler arasında ayrım yapan bu düzeni görüyoruz. Gençler arasında ayrım yapan bu düzen yıkılsın diyoruz, yıkılsın!

"Barikatı yıkanları kutluyorum"

19 Mart'ta Türkiye'nin gençleri yüksek sesle haykırdı. O gençleri kutluyorum. Geleceği için barikatları yıkanları, geleceği için baskıya direnen rehberleri buradan, Malatya Meydanı'ndan selamlıyorum. Adalete en çok ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Bakın, susturuluyoruz; insanın, milletin hakkını, hukukunu korumak için söz verdik. Sözümüzün arkasındayım. Güçlünün değil, güçsüzün hakkını korumak için Meclis'te, meydanlarda mücadeleyi sürdürüyoruz. Biliyoruz ki adaletsizliğe karşı, hukuksuzluğa karşı, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz!"

Ağbaba'nın konuşmasının ardından Pinhani Grubu sahne aldı. Türk bayrakları ile alanı dolduran binlerce genç, müziğin ritmiyle doyasıya eğlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Veli Ağbaba, Gençlerle Konser Etkinliğinde Buluştu - Son Dakika

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