Venezuelalılar Yaptırımlara Karşı Yürüyüş Başlattı

20.04.2026 23:31
Venezuelalılar, ABD'nin yaptırımlarını kaldırmak için Maracaibo'dan Karakas'a yürüyüş başlattı.

Venezuelalılar, ABD'nin ülkelerine yönelik uyguladığı binden fazla yaptırımın kaldırılması için dün "Yaptırımsız Venezuela için Yürüyüş" adlı bir hareket başlattı.

Venezuelalılar, 2014'ten bu yana ABD'nin ülkelerine uyguladığı binden fazla yaptırımın kaldırılmasını istiyor. Venezuelalılar, dün ülkenin en büyük ikinci kenti olan Maracaibo'dan "Yaptırımsız Venezuela için Yürüyüş" adlı bir hareket başlattı. Yürüyüşün 1 Mayıs'ta başkent Karakas'ta sona ermesi planlanıyor. Protestocular, tüm ABD yaptırımlarının kaldırılmasını ve maaşlarında artış talep ediyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Luis Ortega, ABD yaptırımlarının doğrudan eğitim yatırımlarının eksikliğine yol açtığına dikkat çekerek, "Akademisyenler olarak birçok açıdan etkileniyoruz. Bu tür yaptırımlar varsa, üniversitelere veya altyapıya yatırım yapılmaz. Maaşları artırmanın bir yolu yok ve bu sadece ilkokul, ortaokul ve üniversite düzeyindeki öğretmen sendikalarını değil, tüm toplumu etkiliyor. Çünkü kaynakların azalmasına yol açıyor. Buna rağmen kendi kendimize yetmeyi öğrendik" dedi.

"Venezuela, ülkenin ilerlemesini engelleyen bir abluka ile karşı karşıya"

Öğretmen olan Roxana Urdaneta, yaptırımların yaşam kalitesini ve yerel okulların gelişimini yok ettiğini belirterek, "Bu yaptırımlar nedeniyle Venezuela, ülkenin ilerlemesini engelleyen bir abluka ile karşı karşıya" dedi.

"Halkın alım gücünü yeniden kazanacağına inanıyorum"

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı'ndan emekli Edgar Zavala, yaşam maliyetlerine dikkat çekerek, "Tek bir otobüs bileti 250 bolivar (0,53 dolar) ve bu, mevcut geliriyle toplu taşımayı bile kullanmasını imkansız hale getiriyor. Başkan tam yetkiyle geri dönerse ve yaptırımlar kaldırılırsa ekonominin yükseleceğine, maaşların ayarlanacağına ve halkın alım gücünü yeniden kazanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ilk 100 gününü değerlendirdi

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 3 Ocak'ta görevi devralmasının ardından ilk 100 gününe ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Video mesaj yayınlayan Rodriguez, yılın başlarında yaşanan yüksek gerilimli olayların ardından sağlanan iç istikrara dikkat çekti. Rodriguez, ülkenin "yeni bir siyasi döneme" girdiğini belirterek, petrol üretimindeki önemli artışa dikkat çekti. Venezuela'nın şu anda günlük 1,1 milyon varil petrol üretimine ulaşmış durumda olduğunu ve Aralık 2025 seviyelerine geri dönmeyi hedeflediğini ifade eden Rodriguez, ayrıca siyasi diyalog ve diplomasi sayesinde yeni Af Yasası kapsamında 8 bin kişinin serbest bırakıldığını belirtti. Rodriguez, "Bu 100 günün ardından Venezuela'ya seslenmek istedim, ülkemiz için yeni bir tarihi dönemi sağlamlaştırma yolunda kararlı adımlar attık. Birlik içinde, sınıfçılık ve ırkçılıktan uzak ulusal bir yeniden buluşma yolunu açıyoruz" dedi.

Rodriguez, kamu güvenliği konusunda ise Venezuela'nın bölgede en güvenli ülkelerden biri olduğunu ve her 100 bin kişide 3 cinayet oranı bulunduğunu aktardı.

Ekonomik verilere dikkat çeken Rodriguez, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 20 çeyrek boyunca yüzde 9 büyüdüğünü açıkladı. Bu büyümenin daha fazla istihdam ve daha iyi gelir olarak halka yansıması gerektiğini vurgulayan Rodriguez, Hidrokarbonlar Yasası ve Madencilik Yasası'nda yapılacak reformların ulusal egemenlikten taviz vermeden "net kurallar" çerçevesinde yeni teknoloji ve yabancı yatırımı ülkeye çekmesini beklendiğini ifade etti.

ABD yaptırımları

ABD Kongresi'nin Venezuela İnsan Hakları ve Sivil Toplumu Savunma Yasası'nı kabul etmesinin ardından bireylere yönelik hedefli yaptırımlarla başlayan süreç, 2015 yılında ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın Venezuela'yı "ulusal güvenliğe yönelik olağanüstü ve alışılmadık bir tehdit" ilan eden bir kararname yayınlaması ile ülkenin finans sektörü felce uğradı. 2018 yılına gelindiğinde ise ABD, altın sektörünü de yaptırım kapsamına aldı. 2019'dan bu yana ise petrol ve ekonomik sektörlere yönelik tam kapsamlı bir abluka uygulanıyor. Ham petrol ticareti yasaklandı ve ABD'deki tüm Venezuela varlıkları donduruldu.

Venezuela'da mevcut asgari ücret ise 130 bolivar (yaklaşık 0,27 dolar). - KARAKAS

Kaynak: İHA

