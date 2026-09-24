VESOB Başkanı Adıyaman, TESK Genel Kurulu\'nda Yiğiner\'e destek kararını açıkladı

Haber: İshak KARA

(VAN)- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Van'da esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Van'da esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) Başkanı Eser Adıyaman, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 30 Eylül Çarşamba günü yapılacak Genel Kurulu'nda başkanlığa adaylığını açıklayan Yiğiner'i destekleyeceklerini söyledi.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki federasyon başkanları, Van'da çeşitli temaslarda bulundu. Yiğiner, VESOB'u ziyaret ederek Başkan Eser Adıyaman ve esnaf teşkilatlarının temsilcileriyle görüştü.

Kentteki oda ve kooperatif yöneticileriyle de bir araya gelen Yiğiner, esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunlar ile teşkilatın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"SONUNA KADAR YİĞİNER'LE BERABERİZ"

VESOB Başkanı Eser Adıyaman, 30 Eylül'de Ankara'da yapılacak TESK Genel Kurulu'nda Mehmet Yiğiner'i destekleyeceklerini söyledi.

Esnafın sorunları için çalışan isimlerin yanında olacaklarını belirten Adıyaman, "Biz esnaf için çalışan adamla beraber olacağız her zaman. Esnaf için çaba harcayanlara destek vereceğiz" dedi.

Adıyaman, zincir marketlerin yönetimlerinde yer alan kişilerin küçük esnafı temsil etmesini de eleştirdi. Adıyaman, "Sen bizim küçük esnafın temsilcisi olarak, bakkalın temsilcisi olarak zincir marketin yönetim kurulunda olursan, küçük esnafı savunamazsın. Bundan dolayı biz sonuna kadar Genel Başkanımız Mehmet Yiğiner'le beraberiz" diye konuştu.

"15 MİLYONLUK BİR CAMİADAN SÖZ EDİYORUZ"

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ise Van'daki esnaf temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. TESK'e bağlı yaklaşık 2,5 milyon esnaf ve sanatkar bulunduğunu belirten Yiğiner, çalışanlarıyla birlikte milyonlarca kişilik bir kesimi temsil ettiklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların ülkenin önemli bir kesimini oluşturduğunu savunan Yiğiner, "Bu birkaç kişinin şahsi menfaatlerine bu kadar büyük bir camia terk edilemez" ifadelerini kullandı.

TESK Genel Kurulu'nda yapılacak seçime değinen Yiğiner, "Allah'ın izniyle 30 Eylül'de yapılacak genel kurulda gözüken o ki farklı bir şekilde biz bu seçimi kazanacağız. İki şık var. Aday olmazlarsa güle oynaya seçime girer, çıkarız. Aday olurlarsa yine sıkıntı yok. Genel kurulumuzu alırız" dedi.