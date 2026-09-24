VESOB Başkanı Adıyaman, TESK Genel Kurulu'nda Yiğiner'e destek kararını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

VESOB Başkanı Adıyaman, TESK Genel Kurulu'nda Yiğiner'e destek kararını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
VESOB Başkanı Adıyaman, TESK Genel Kurulu\'nda Yiğiner\'e destek kararını açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VESOB Başkanı Eser Adıyaman, 30 Eylül'de Ankara'da yapılacak TESK Genel Kurulu'nda TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i destekleyeceklerini açıkladı. Adıyaman zincir market yönetimindekilerin küçük esnafı temsil etmesini eleştirdi; Yiğiner ise seçimi kazanacağını söyledi.

Haber: İshak KARA

(VAN)- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Van'da esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Van'da esnaf ve sanatkar teşkilatlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) Başkanı Eser Adıyaman, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) 30 Eylül Çarşamba günü yapılacak Genel Kurulu'nda başkanlığa adaylığını açıklayan Yiğiner'i destekleyeceklerini söyledi.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki federasyon başkanları, Van'da çeşitli temaslarda bulundu. Yiğiner, VESOB'u ziyaret ederek Başkan Eser Adıyaman ve esnaf teşkilatlarının temsilcileriyle görüştü.

Kentteki oda ve kooperatif yöneticileriyle de bir araya gelen Yiğiner, esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunlar ile teşkilatın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"SONUNA KADAR YİĞİNER'LE BERABERİZ"

VESOB Başkanı Eser Adıyaman, 30 Eylül'de Ankara'da yapılacak TESK Genel Kurulu'nda Mehmet Yiğiner'i destekleyeceklerini söyledi.

Esnafın sorunları için çalışan isimlerin yanında olacaklarını belirten Adıyaman, "Biz esnaf için çalışan adamla beraber olacağız her zaman. Esnaf için çaba harcayanlara destek vereceğiz" dedi.

Adıyaman, zincir marketlerin yönetimlerinde yer alan kişilerin küçük esnafı temsil etmesini de eleştirdi. Adıyaman, "Sen bizim küçük esnafın temsilcisi olarak, bakkalın temsilcisi olarak zincir marketin yönetim kurulunda olursan, küçük esnafı savunamazsın. Bundan dolayı biz sonuna kadar Genel Başkanımız Mehmet Yiğiner'le beraberiz" diye konuştu.

"15 MİLYONLUK BİR CAMİADAN SÖZ EDİYORUZ"

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ise Van'daki esnaf temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. TESK'e bağlı yaklaşık 2,5 milyon esnaf ve sanatkar bulunduğunu belirten Yiğiner, çalışanlarıyla birlikte milyonlarca kişilik bir kesimi temsil ettiklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların ülkenin önemli bir kesimini oluşturduğunu savunan Yiğiner, "Bu birkaç kişinin şahsi menfaatlerine bu kadar büyük bir camia terk edilemez" ifadelerini kullandı.

TESK Genel Kurulu'nda yapılacak seçime değinen Yiğiner, "Allah'ın izniyle 30 Eylül'de yapılacak genel kurulda gözüken o ki farklı bir şekilde biz bu seçimi kazanacağız. İki şık var. Aday olmazlarsa güle oynaya seçime girer, çıkarız. Aday olurlarsa yine sıkıntı yok. Genel kurulumuzu alırız" dedi.

Kaynak: ANKA
Mehmet YiğinerAdıyamanEkonomiAnkaraGüncelYerelEylülTeskSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı Esnafın müdahalesiyle yakalandı Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı! Esnafın müdahalesiyle yakalandı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü A.B.İ. dizisinden final kararı: 11 yıllık buluşma kısa sürdü
5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı 5 ülke topraklarını terk ediyor: Vatandaşlar için tahliye planları hazırlandı
İddia vahim Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı İddia vahim! Öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı
Nişantaşı’nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı Nişantaşı'nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı
İsveçli oyun şirketi Paradox’tan skandal Atatürk kararı: Discord’da profil fotoğrafını yasakladılar İsveçli oyun şirketi Paradox'tan skandal Atatürk kararı: Discord'da profil fotoğrafını yasakladılar
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
17:51
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
17:21
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
16:40
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
16:21
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
16:20
Wayne Rooney’yi görenler tanımakta zorlanıyor
Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 18:01:49. #.0.2#
SON DAKİKA: VESOB Başkanı Adıyaman, TESK Genel Kurulu'nda Yiğiner'e destek kararını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei