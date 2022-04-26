Veteriner hekimler iftar programında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Veteriner hekimler iftar programında buluştu

26.04.2022 08:52
Veteriner hekimler iftar programında buluştu

Erzincan'da Dünya Veteriner Hekimleri Günü münasebetiyle veteriner hekimler iftar programında buluştu.

Erzincan'da Dünya Veteriner Hekimleri Günü münasebetiyle veteriner hekimler iftar programında buluştu.

Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla veteriner hekimler, Erzincan Veteriner Hekimleri Odasının düzenlemiş olduğu iftar programında bir araya geldiler. Programa, kent protokolünden bazı isimlerin yanı sıra Türk Veteriner Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu ve veteriner hekimler aileleriyle katıldı.

Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Feryoz Hira yaptığı konuşmada, Dünya Veteriner Hekimler Gününün her yıl Nisan ayının son cumartesi günü kutlandığını ancak bu sene Ramazan Bayramı arifesine denk geldiği için oda olarak programı bir hafta önce yaptıklarını kaydetti.

Türk Veteriner Birliği Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu'da, Dünya Veteriner Hekimler Birliği ve Küresel Hayvan Sağlığı Birliğinin bu yılki temayı; 'Veteriner Hekimin Zorluklarla Mücadele Gücünün Artırılması ' olarak açıkladığını ve veteriner hekimliğin ilk akla gelen görevi hayvan sağlığını korumak olarak bilinse de, halk sağlığı konusunda sağlayacağı katkılarda en az onun kadar önemli olduğunu, bireysel mücadelenin veteriner hekimlerin dayanıklılığını arttırmak için yeterli olmadığını bunun için derneklerin, enstitülerin ve hükümetlerin; yeterli eğitim-öğretim, rehberlik ve iş birliğini arttıracak şekilde veteriner hekimleri desteklemeleri gerekeceğini ayrıca; veteriner hekimlerin mücadele ettikleri fiziksel ve ruhsal yüklerin daha iyi anlaşılabilmesi, daha iyi destek fırsatlarının sağlanabilmesi için daha çok araştırma yapılmasına gerek duyulduğunu belirtti. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
MÜSİAD ABD, Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar verdi MÜSİAD ABD, Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar verdi MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'Zillet cephesi Türkiye'nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir' MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'Zillet cephesi Türkiye'nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir'

Ali Eroğlu, Veteriner, Erzincan, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Veteriner hekimler iftar programında buluştu - Son Dakika


Son Dakika
08:44 Pakistanlı gaspçılar, 4 Nepalli turisti Taksim Meydanı'nda satırla kaçırdı: 10 bin euro fidye için kaçırılan turistler böyle kurtarıldı
08:41 Bakan Koca "hayırlı kararlar" diye duyurdu: Bilim Kurulu bugün 12.00'de toplanıyor
08:40 26 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:37 Muhalefet yeni dönemin yasaları üzerinde çalışıyor: Altılı masanın ilk işi Siyasi Ahlak Yasası olacak!
08:32 26 Nisan'da dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:11 Köprü ve otoyolların bir bölümü bayramda ücretsiz
08:09 ABD ve AB'den Gezi davası kararlarına tepki: Kavala'nın haksız mahkumiyeti bitmeli
08:01 Hadise ile nişanlısı arasında Instagram yorumlu aşk mesajları
07:59 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: İspat istemiştiniz, işte ispatı
07:52 26 Nisan Salı günü hava nasıl olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 08:58:12. #1.12#
SON DAKİKA: Veteriner hekimler iftar programında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement