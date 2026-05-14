Vezirköprü\'de Engelliler Haftası etkinliği

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen özel program, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa özel eğitim kurumları, öğrenciler, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda sahne alan Bilal Göregen, seslendirdiği eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Özel eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin hazırladığı gösteriler ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Programda konuşan Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, özel bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Sevginin, anlayışın ve dayanışmanın olduğu yerde hiçbir engel aşılmaz değildir. Özel bireylerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve çeşitli aktivitelerle sona erdi. - SAMSUN