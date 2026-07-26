ViçeFest’te basın özgürlüğü konuşuldu

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen ViçeFest Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali kapsamında, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla "Hakikati Aramak, Gazetecilik ve Özgür Basının Geleceği" başlıklı söyleşi düzenlendi. Etkinlikte, gazetecilerin yaşadığı sorunlar, sansür ve basın özgürlüğü ele alındı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Doğu Karadeniz Şubesi tarafından Fındıklı'daki Hayati Aykut Parkı'nda düzenlenen söyleşiye, Bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu ile ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı Gençağa Karafazlı konuşmacı olarak katıldı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yurttaşların katıldığı etkinlikte, özgür basının demokratik toplumlar için önemine dikkat çekildi.

"24 TEMMUZ BAYRAM DEĞİL, MÜCADELENİN YIL DÖNÜMÜ"

Bianet Genel Yayın Yönetmeni Murat İnceoğlu, 24 Temmuz'un "Basın Bayramı" olarak değil, sansüre karşı verilen mücadelenin yıl dönümü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sansürün günümüzde farklı biçimlerde devam ettiğini söyleyen İnceoğlu, baskıların doğrudan müdahalelerin yanı sıra ekonomik yöntemler ve otosansür yoluyla da uygulandığını ifade etti.

Dijital medya ve sosyal medya üzerindeki denetimin arttığına dikkat çeken İnceoğlu, mahkeme kararı olmadan içeriklere erişim engeli getirilebildiğini ve medyaya duyulan güvenin azalması nedeniyle yurttaşların sosyal medyaya yöneldiğini söyledi.

"YARGILANAN GAZETECİLİK DEĞİL, HAKİKATTİR"

ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı Gençağa Karafazlı da gazetecilere yönelik davaların, gözaltıların ve tutuklamaların birer sansür aracına dönüştüğünü belirtti.

Karafazlı, "Bugün gazetecilik neredeyse başlı başına bir suç gibi gösteriliyor. Yargılanan gazetecilik değil, hakikattir" dedi.

Dezenformasyon yasasının ardından gazetecilere yönelik baskıların arttığını ifade eden Karafazlı, bir ay içerisinde 10 gazetecinin gözaltına alındığını, dört gazetecinin tutuklandığını, 20 internet sitesinin kapatıldığını, 43 habere ve 126 sosyal medya içeriğine erişim engeli getirildiğini söyledi. Karafazlı, Türkiye'de tutuklu gazeteci sayısının 28 olduğunu belirtti.

"GAZETECİLİK KAMU GÖREVİDİR"

Gazeteciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda kamu görevi olduğunu vurgulayan Karafazlı, ÇGD'nin Mustafa Ekmekçi, Uğur Mumcu, Musa Anter ve Metin Göktepe'den bugüne uzanan bir mücadele geleneğini temsil ettiğini söyledi.

Yerel gazetecilerin kentlerdeki sorunları görünür kıldığını ve kamu adına denetim görevi yürüttüğünü belirten Karafazlı, yerel medyanın ekonomik ve yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

"BİZ SUSMAYACAĞIZ"

Gazetecilerin baskılara rağmen geri adım atmayacağını dile getiren Karafazlı, şunları söyledi:

"Bugün bayram değil, mücadele günüdür. Meslek onurumuzu koruma, halkın haber alma hakkını savunma ve hakikati karartmak isteyenlere karşı durma mücadelesidir. Biz bu mücadeleden geri adım atmayacağız. Basın susturulursa halk susar. Biz susmayacağız."

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.