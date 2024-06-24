Villa inşaatındaki havuza düşen tilkiler kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Villa inşaatındaki havuza düşen tilkiler kurtarıldı

Geniş Video İzle

Kuşadası'nda inşaat halindeki bir sitenin villalarına ait boş bir havuza düşen tilkiler, doğaseverler tarafından kurtarıldı. Aç ve susuzluktan bitkin düşen tilkilerden biri telef olurken, diğeri tedavi edildikten sonra doğaya salındı. Olay, inşaat halindeki veya kullanılmayan havuzların şehir içindeki yaban hayatını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Havuzlara güvenlik filelerinin takılması öneriliyor.

24.06.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Villa inşaatındaki havuza düşen tilkiler kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat halindeki boş havuzlara farklı günlerde düşen tilkiler doğaseverler tarafından kurtarılırken, aç ve susuzluktan bitkin düşen tilkilerden biri yapılan müdahalelere rağmen telef olurken, diğeri doğaya salındı.

Kuşadası'nda inşaat halindeki bir sitenin villalarına ait boş bir havuza düşen tilkinin, uzun süre aç ve susuz kaldığı, aşırı sıcakta bitkin düştüğü, havuzdan çıkarılamadığı ihbarı üzerine Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)yetkilileri bölgeye hareket etti. Olay yerine gelen doğaseverler yaptıkları çalışmanın ardından tilkiyi havuzdan çıkararak kurtardı. Bitkin düştüğü gözlemlenen tilki yapılan tüm müdahalelere rağmen telef oldu.

Aynı bölgede başka bir tilkinin daha ertesi gün havuza düştüğü, kurtarılan tilkinin yapılan tedavisinin ardından tekrar doğaya salındığı öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Tilkilerin muhtemelen aşırı sıcaktan dolayı su arayışında olduklarını tahmin ediyoruz. Genç tilkiler gibi, geçtiğimiz günlerde de bir İnce Yılanı yine havuzdan çıkarmıştık. Bu durum inşaat halindeki ya da kullanılmayan havuzların şehir içindeki yaban hayatını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Kullanılmayan havuzlara bu tür hayvanlar düştüğü gibi, çocuklar da düşebilir.

Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için havuzlara güvenlik filelerinden takılması önleyici bir tedbir olabilir. Şehirdeki yaban hayatının varlığı artık kaçınılmaz olduğu ve birçok türün yaşamını kent içinde sürdürdüğü görülmektedir. Yaban hayvanlarının eskiye oranla şehir hayatına daha çok uyum sağladıkları, adapte oldukları ve insanlardan çekinmedikleri görülüyor. Kentsel alanlar genişledikçe yaban hayvanları ile aynı ortamı ortak paylaşacağız ya da doğayla uyumlu kentler oluşturup bu canlıların yaşam alanlarına müdahale etmeyeceğiz" diye konuştu.

Villa inşaatındaki havuza düşen tilkiler kurtarıldı
Kaynak: İHA

Kuşadası, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Villa inşaatındaki havuza düşen tilkiler kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
11:59 Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek
11:35 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı 30 dönümü küle çeviren yangının nasıl başladığı ortaya çıktı
11:21 Ordu’da ’’Faturamatik Yakup’’ esnafın imdadına yetişiyor Ordu'da ''Faturamatik Yakup'' esnafın imdadına yetişiyor
10:56 Ahmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e forma vermeyen Montella’ya tepki Ahmet Mümtaz Taylan'dan Arda Güler'e forma vermeyen Montella'ya tepki
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:34 Aldatma detayı bomba Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı Aldatma detayı bomba! Kız arkadaşına evlilik teklifi etti, aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 13:05:58. #1.11#
SON DAKİKA: Villa inşaatındaki havuza düşen tilkiler kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement