Vinç operatörlerinin koordinesiz hareketi işçinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vinç operatörlerinin koordinesiz hareketi işçinin ölümüne neden oldu

Geniş Video İzle

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybederken, işçinin ölümüne vinç operatörlerinin koordineli hareket edememesinin neden olduğu iddia edildi. İş kazası, Aydın - Denizli Otoyolu Yenipazar Hamzabali Şantiyesi'nde saat 15.30 sıralarında önceki gün meydana gelmişti. Vinçlerden birinin kopması üzerine meydana gelen iş kazasında bu sırada köprü ayağı üzerinde bulunan işçi Hüseyin Çakar dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten toprak zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetmişti. Toplu İş Makinaları ve İş Kamyonları Operatörleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Sert, otoyol inşaatında yaşanan kaza ile ilgili olarak ilk yaptıkları incelemelerde viyadükte bulunan köprü üzerine iki adet vince bağlı beton kolon yerine konmak üzereyken, vinç operatörlerinin koordineli hareket edememesi ile kazanın yaşandığını tespit ettiklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15.05.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vinç operatörlerinin koordinesiz hareketi işçinin ölümüne neden oldu

AYDIN - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde devam eden otoyol inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybederken, işçinin ölümüne vinç operatörlerinin koordineli hareket edememesinin neden olduğu iddia edildi.

İş kazası, Aydın - Denizli Otoyolu Yenipazar Hamzabali Şantiyesi'nde saat 15.30 sıralarında önceki gün meydana gelmişti. Vinçlerden birinin kopması üzerine meydana gelen iş kazasında bu sırada köprü ayağı üzerinde bulunan işçi Hüseyin Çakar dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten toprak zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetmişti

"Vinç operatörleri koordineli hareket edemeyince kaza yaşandı"

Toplu İş Makinaları ve İş Kamyonları Operatörleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Sert, otoyol inşaatında yaşanan kaza ile ilgili olarak ilk yaptıkları incelemelerde viyadükte bulunan köprü üzerine iki adet vince bağlı beton kolon yerine konmak üzereyken, vinç operatörlerinin koordineli hareket edememesi ile kazanın yaşandığını tespit ettiklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Vinç operatörlerinin koordinesiz hareketi işçinin ölümüne neden oldu
Kaynak: İHA

Soruşturma, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vinç operatörlerinin koordinesiz hareketi işçinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba bulundu İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:09:04. #1.11#
SON DAKİKA: Vinç operatörlerinin koordinesiz hareketi işçinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement