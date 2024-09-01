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Virajda takla atan Tofaş'taki karı koca yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de viraja hızlı girdiği için kontrolden çıkan ve karşı şeride geçerek takla atan otomobilde bulunan karı koca yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.İ.K. idaresindeki 26 NY 148 plakalı otomobil, cadde üzerindeki virajı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Cadde ortasındaki beton bloğa çarpan otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada, araç sürücüsü H.İ.K. ve yolcu olan eşi E.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.İ.K. ve eşi E.K., 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.