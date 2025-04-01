Volkan Konak'ın kızı Şimal cenaze töreninde baygınlık geçirdi - Son Dakika
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Yerel

Volkan Konak'ın kızı Şimal cenaze töreninde baygınlık geçirdi

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KKTC'de konser esnasında sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Yoğunluk nedeniyle ünlü sanatçının kızı Şimal Konak fenalaşarak bayılırken, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

01.04.2025 13:35
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Ünlü sanatçı için bugün İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNDE FENALAŞTI

Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde yoğunluk yaşandı. Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

TRABZON'A GÖTÜRÜLECEK

Ünlü sanatçı Volkan Konak, öğle namazı sonrası kılınacak olan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'a götürülecek.

Volkan Konak\'ın kızı Şimal cenaze töreninde baygınlık geçirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Volkan Konak'ın kızı Şimal cenaze töreninde baygınlık geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • nesha512:
    Mekanın cennet olsun ?? Yattigin toprak seni incitmesin?? 20 491 Yanıtla
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