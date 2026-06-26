Volkan Konak'ın adı Edremit'te yaşatılıyor - Son Dakika
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Volkan Konak'ın adı Edremit'te yaşatılıyor

Volkan Konak\'ın adı Edremit\'te yaşatılıyor
26.06.2026 21:57  Güncelleme: 21:58
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Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ve geçen yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın adını taşıyan park, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sanatçının yakınları, Moğolistan İstanbul Başkonsolosu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edremit Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları tamamlanan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın adını taşıyan park, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Altınoluk Şahindere Mahallesi'nde bulunan Volkan Konak Parkı'nın açılışına Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın yanı sıra sanatçının yakınları, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Volkan Konak'ın hayranları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa ayrıca 2. Antandros Antik Fest kapsamında kente gelen Moğolistan İstanbul Başkonsolosu Ankhbayar Danuu ile Muavin Konsolos Unurjargal Baatar da katılarak törene eşlik etti.

Açılış töreninde konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Volkan Konak'ın yalnızca güçlü sesiyle değil; kültüre, doğaya ve insana verdiği değerle milyonların gönlünde özel bir yer edindiğini belirtti. Konak'ın eserleri ve bıraktığı izlerle yaşamaya devam ettiğini ifade eden Ertaş, sanatçının 28 Ekim 2024 tarihinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Akçay'da verdiği konserin de Edremitlilerin hafızasında unutulmaz bir anı olarak yer aldığını söyledi.

Parkın yalnızca bir dinlenme alanı olmayacağını vurgulayan Başkan Ertaş, Volkan Konak'ın sanat anlayışına uygun şekilde kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak yaşayan bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Ertaş, "Çocuklarımız burada oynarken, gençlerimiz vakit geçirirken, ailelerimiz dinlenirken Volkan Konak'ın adı ve eserleri de yaşamaya devam edecek. Kentimize yeni sosyal yaşam alanları kazandırırken kültürel değerlerimizi yaşatmayı da görev biliyoruz. Bu parkın Şahindere Mahallemize, Altınoluk'umuza ve Edremit'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılış töreninde ayrıca Körfez Karadenizliler Derneği Başkanı Yusuf Şahintürk, dernek yönetim kurulunun 61 numaralı kararı doğrultusunda Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a Fahri Hemşehrilik Beratı takdim etti. Berata ilişkin plaket ise Edremit Belediye Meclis Üyesi Ertal Küçükaslan tarafından Başkan Ertaş'a sunuldu.

Başkan Ertaş, bu anlamlı vefa gösterisi dolayısıyla Körfez Karadenizliler Derneği Başkanı Yusuf Şahintürk'e, Belediye Meclis Üyesi Ertal Küçükaslan'a, Altınoluk Karadenizliler Derneği Başkanı Nizam Bayram ile Kadıköy Doğu Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Ali Aslan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Volkan Konak Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşlar parkı dolaşarak yapılan düzenlemeleri inceleme fırsatı buldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Volkan Konak'ın adı Edremit'te yaşatılıyor - Son Dakika

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