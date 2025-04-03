Volkan Konak, Trabzon'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Volkan Konak, Trabzon'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri mezarını yalnız bırakmıyor.

03.04.2025 17:29
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Ünlü sanatçı Volkan Konak'ı sevenleri yalnız bırakmıyor

TRABZON - KKTC'de konser esnasında sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak, dün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı. Konakoğlu mezarlığında vasiyeti olan ceviz ağacının altına defnedilen ünlü sanatçının mezarını sevenleri yalnız bırakmıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser sırasında fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın cenazesi, dün memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından Güney Mahallesi'ndeki Konakoğlu Mezarlığı'nda toprağa verilen ünlü sanatçı vasiyetindeki ceviz ağacının altına defnedildi. Annesi Saynur ve babası Demirağa Konak'ın mezarının karşısına defnedilen Volkan Konak'ı sevenleri yanız bırakmadı. Sabahın ilk saatleri ile ziyaretçi akınına uğrayan ünlü sanatçının mezarını UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen Trabzonspor U19 takımı da ziyaret etti. Volkan Konak'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, Türkiye'nin birçok farklı ilinden gelen vatandaşlar ünlü sanatçının mezarı başında dua etti.

İstanbul'dan Volkan Konak'ın cenazesi için Trabzon'a gelen Birgül Aydın, "Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

Kayseri'den gelen Yusuf Çavuşoğlu, "Sanat camiasının başı sağ olsun. Volkan Konak çok sevilen bir sanatçıydı. Ailesine baş sağlığı dilemek için Kayseri'den geldik" şeklinde konuştu.

Volkan Konak'ın akrabası Güzide Uzun da, vasiyetinin yerine getirildiğini belirterek, "Volkan bizim canımız, ciğerimiz, akrabamızdı. Türkiye için çok büyük bir kayıp. Ülkesini çok seven bir vatanseverdi. İnsanlar arasında ayrım yapmazdı. Her zaman bu ceviz ağacını söylüyordu. O vasiyet yerine gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Volkan Konak, Trabzon'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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