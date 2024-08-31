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Vurulan köpeği sahiplenmek istiyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uğradığı silahlı saldırıya uğrayan köpeğin tedavisi devam ediyor. Saldırının ardından köpeğin yardımına koşan Gizem Sümer adlı mahalle sakini köpeği sahiplenmek için girişimde bulundu.

29 Ağustos günü Yalıçiftlik Mahallesi Pamukluören Sokak'ta meydana gelen olayda bölgede yaşamını sürdüren sahipsiz bir köpek, mahalle sakinlerinden H.H.C. adlı şahıs tarafından vurulmuştu. Ağır şekilde yaralanan köpek, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerince tedavi altına alındı. Daha sonra Yalıkavak Mahallesi'ndeki özel bir kliniğe götürülen köpeğin tedavisi sürüyor. Durumu iyiye giden köpeğin saçmaların isabet ettiği ve kurtarılamayacak durumdaki sağ ön bacağını kesileceği bildirildi. Operasyon için birkaç gün beklenecek.

Gözaltına alınan H.H.C. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Köpeğin tedavisi devam ediyor. Köpeğin olay yerinde yardımına ilk koşan Gizem Sümer isimli mahalle sakini, yaşananları şu sözlerle anlattı;

"Ben evimin yanındaki yolda yürürken tüfek sesi duydum. Ardından adeta ağlayarak bağıran bir köpeğin sesini duydum ve o tarafa doğru yöneldim. Boş arazide elinde tüfekle yaralı köpeği kovalayan bir adam gördüm. Kim olduğunu bilmiyordum. 30 - 35 metre kadar köpeği kovaladı. Ben de arkasından gittim. Adam beni görünce evine döndü. Evlerinde de 2 tane küçük köpek vardı. Köpek kanlar içerisindeydi. Üzerimdeki tişörtü çıkarıp yaralı yerini sardım, kanamasını durdurmaya çalıştım. Yalnız kaldım orada. Köpek vurulduktan 20 dakika sonra köpeği vuran adamın oğlu ve eşi kamyonetle geldi. Köpeğin, tavuklarını yediğini ve köpeği almak istediklerini söylediler. Ben de kanaması olan köpeği veremeyeceğimi, yaralı halde kamyonetle taşınmasının iç kanamaya sebep olacağını söyledim. Fakat ısrarla köpeği almak istediler. Ben de acil tıp teknisyeni olduğumu ifade ederek köpeğin sallana sallana götürülmesinin iç kanamaya sebep olacağını yineledim ve köpeği vermedim. O arada köylüler toplandı. Bana hakarette bulundular, tehditler yağdırdılar. Ben çok zor anlar yaşadım. Halbuki köpeğin canını kurtarmaya çalışıyordum. Ben ihbarda bulundum, Avukat Arzu Ayyıldız'ı arayıp yardım istedim. Daha sonra Kent Konseyi'nden Hasan Bey yardıma geldi. Bodrum Belediyesi'nden geldiler. Köpeğe ilk müdahaleyi yaptılar ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdüler. Biz de Hasan Bey ile arkasından gittik. Ben oraya gider gitmez köpeği sahiplenmek istediğimi söyledim. Yardımcı olan birisi var, sağ olsun masraflarını karşılayacağını söyledi. Ben de tüm masrafları üstlendiğimi ve köpeği özel kliniğe almak istediğimi ifade ettim. Sabah 10.30 gibi oradaydık, veterinerin gelmesi 1,5 saat sürdü. Ben köpeğin başında bekledim."

Köpeği sahiplenme istediğini ifade eden Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bana köpeği tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplenebileceğim söylendi. Halbuki yasal olarak benim yaralı bir köpeği sahiplenerek tedavisi yaptırma hakkım var. Köpeği maalesef o kadar yakından vurmuş ki, filmini gördüm, omzu darmaduman olmuş. Kemiği tuz buz olmuş maalesef. Akşamüstü saat 16.00 sıralarında özel kliniğe gönderildi. Maalesef köpeğin bacağı kesilecek. Ben o köpeği sahiplenmek istiyorum. Sahiplenmek için elimden geleni yapacağım. Tedavisini üstlendik, veterinerle görüşüyoruz. Bunu yapan adli kontrolle serbest bırakıldı ama cezasız kalmamasını diliyorum. Ayrıca bir tavuğu yediği için vurduğu söyleniyor. Acaba bunu vuran ömründe kaç tane tavuk yemiştir? Ben yemiyorum. Tavuk da yemiyorum et de yemiyorum. Bir köpek tavuğu yedi onu öldürme hakkını kendisinde görenleri anlamıyorum.