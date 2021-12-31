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Web tasarım ajansı firmasından büyük başarı - Son Dakika

Web tasarım ajansı firmasından büyük başarı

31.12.2021 16:11
Web tasarım ajansı firmasından büyük başarı

Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren web tasarım ajansı firması, The European Awards Organizasyonunda web tasarım kategorisinde 2021 yılının en iyisi seçildi.

Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren web tasarım ajansı firması, The European Awards Organizasyonunda web tasarım kategorisinde 2021 yılının en iyisi seçildi.

Yaklaşık 11 yıldır İspanya da, 2019'dan bu yana da Avrupa genelinde düzenlenen The European Awards Organizasyonu, Avrupa genelinde firmalardan sağlık, teknoloji, hukuk ve iş dünyası alanlarında yükselişte olan firmalara ödül veriyor. Medyatör İnteraktif firması, web tasarım alanında son yıllarda imza attığı başarılı projeler neticesinde bu ödüle layık görülmüş ve 2 Aralık gecesi Paris'te bulunan bir otelde düzenlenen gala gecesinde ödülünü aldı. Yapmış oldukları web tasarımları sürekli geliştirdiklerini söyleyen firma yöneticisi Fatih Tirki, "Biz firma olarak tamamen özel web tasarım yani custom web design dediğimiz bir yazılım teknolojisinde hizmet veriyoruz. Bu özel tasarım hizmeti, özellikle web sitelerinde kullanıcılara iyi bir deneyim sunabilmek, iyi bir web sitesi deneyimlerini karşılayabilmek amacı ile yapmış olduğumuz bir çalışma. Günümüzde web siteleri çok ciddi oranda ziyaretçi sayılarına ulaşıyor. Bu ziyaretçilere de iyi bir kullanım deneyimi sunabilmek adına bu tasarımları geliştirmek için ekibimiz ile beraber ciddi AR-GE'ler yapıyoruz ve inovasyonlar yapıyoruz. Tasarımlarımızı sürekli geliştiriyoruz" dedi.

Türkiye'den bu ödülü alan tek firma oldular

Paris'te aldıkları Avrupa Teknoloji Ödülleri ile çok onurlandıklarını dile getiren Tirki, "Avrupa Teknoloji Ödülleri Organizasyonu yani European Technology Awards, web tasarım kategorisinde bizi 2021 yılının yükselen firması olarak seçti. Gerçekten ilk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Çok onurlandık ve gururlandık. Böyle bir ödüle bizi layık görmeleri bizi çok mutlu etti. Böyle bir ödül kazanmak için değil ama iyi hizmet verebilmek ve hizmet kalitemizi yükseltebilmek adına sürekli geliştirmeler yapıyoruz, çalışmalarımızı yıllardır sürdürüyoruz. Böyle bir ödülle de yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini alabilmek hepimizi çok gururlandırdı. Avrupa Teknoloji Ödülleri, yıl içerisinde ya da geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde yükselişte olan kendi alanında yenilikçi ve inovatif çalışmalar gerçekleştiren firmaları tespit ederek onların daha iyi çalışmalar yapabilmeleri için böyle bir ödülle firmaların motivasyonlarını artırıyor. Bu sene bizim ile beraber 23 tane teknoloji şirketi bu sene ödül aldı. Türkiye'den bu ödülü alan tek firmayız. Başka branşlarda Türkiye'den ödül alan firmalarda var. Özellikle de sağlık alanın da var ama teknoloji alanında da bu yılın web tasarım kategorisinde yükselen firma ödülünü almak bizi gerçekten çok onurlandırdı. Paris'te çok güzel bir gala gecesinde muazzam bir organizasyon ile ödülümüzü aldık. Aynı zamanda ödül gecesinde bu teknoloji şirketleri tanışarak, orada bir takım anlaşmalar yaparak, yurt dışı pazarında ileriye dönük bir takım girişimlerde de bulunduk. Bu da hem bizim hem ülkemizin adına gurur ve onur verici bir olaydır. İnşallah bu tarz çalışmaları, yükselerek ve defaten sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Yurt dışından korkmayın"

Türkiye'de çok başarılı insanların olduğunu ve bu insanların Avrupa'ya açılmaktan çekinmemeleri gerektiğinin altını çizen Fatih Tirki, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz özel tasarım yapıyoruz. Yani bizim yapmış olduğumuz işler tamamen burada el emeği ile arkadaşlarımın deneyimlerini kattıkları çalışmalarla gerçekleşti. Herkesin işine sarılması ve işine çok bağlı olmasını temenni ediyorum ve öneriyorum. Yurt dışını bazı insanlar çok büyütüyor, korkuyor ve yurt dışına açılmaktan çekiniyorlar. Bu anlamda da yurt dışına açılmaktan kesinlikle çekinmeyin. Kesinlikle oralarda olmaktan dolayı bir endişe duymayın. Biz yurt dışı pazarlama faaliyetlerimize ilk girdiğimizde hemen dönüşler almadık. Ancak bir süre sonra bizi artık bulmaya başladılar. Bizden iş talep etmeye başladılar. Kaliteli hizmet verdiğimizi gördüler. Yani Türkiye'de de teknoloji ve yazılım alanında çok güzel beyinler var. Çok iyi arkadaşlarımız var. Kendilerini iyi değerlendirsinler. Yurt dışından asla çekinmesinler. Kendilerini yurt dışı platformlarında tanıtsınlar. Oraya yönelik faaliyetler göstersinler. Devletimiz zaten arkamızda. Erciyes Teknopark arkamızda." - KAYSERİ

Web tasarım ajansı firmasından büyük başarı

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Erciyes, Türkiye, Fatih, Paris, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Web tasarım ajansı firmasından büyük başarı - Son Dakika


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