WSJ, ABD ordusunun İran'ın Keşm Adası'na küçük çaplı saldırılar yaptığını yazdı - Son Dakika
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WSJ, ABD ordusunun İran'ın Keşm Adası'na küçük çaplı saldırılar yaptığını yazdı

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WSJ, hükümet kaynaklarına dayandırarak ABD ordusunun İran'ın Keşm Adası'na yönelik küçük çaplı saldırılar düzenlediğini bildirdi. İran basını Keşm Adası ve Bender Lenge'de patlama sesleri duyulduğunu yazarken, olası saldırılar İran makamlarınca henüz resmi olarak doğrulanmadı.

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD ordusunun İran'ın Keşm Adası'na yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik yeni çatışma endişeleri ve barış umutlarının gölgesinde sürerken, ABD basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. WSJ gazetesi hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Keşm Adası'na yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. Gazeteye konuşan kaynaklar ABD güçlerinin birkaç haftadır İran hedeflerine yönelik küçük çaplı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini öne sürerken, bazı yetkililer bu operasyonların sınırlı ve savunma amaçlı olduğunu ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme kabiliyetini engellemeyi amaçladığını vurguladı.

İran basını: Farklı kesimlerde patlama sesleri duyuldu

İran basınında yer alan haberlerde ise günün erken saatlerinde Keşm Adası ve kıyı kenti Bender Lenge dahil ülkenin güney kesimlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Patlamaların kesin nedenine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, olası yeni ABD saldırıları İran makamları tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriPolitikaHükümetDünyaYerelİranSon Dakika

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