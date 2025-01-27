Xi Jinping, Selden Etkilenen Köyü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Xi Jinping, Selden Etkilenen Köyü Ziyaret Etti

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, sel felaketi sonrası Zhujiagou Köyü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

27.01.2025 10:38
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CGTN, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Çin'deki Liaoning eyaletinde bulunan ve geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan sel felaketinden ciddi ölçüde etkilenen bir köyü ziyaretiyle ilgili bir makale yayımladı. Makalede, Devlet Başkanı Xi'nin Bahar Festivali öncesinde vatandaşları ziyaret etme geleneği vurgulanıyor.

Çin takvimindeki en önemli tatillerden olan Bahar Festivali'ne sayılı günler kala, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Zhujiagou Köyü'nde yaşanan selden etkilenen aileler, Çin Yeni Yılını yeni evlerinde kutlamaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz Ağustos ayında Liaoning'in Suizhong Bölgesi'nde meydana gelen şiddetli yağışlar ciddi su baskınlarına yol açmış ve 10 ilçeye bağlı 110 köyde yaşayan 185 bin kişinin hayatını derinden etkilemişti. Selden en çok etkilenen bölgeler arasında bulunan düşük rakımlı Zhujiagou Köyü'nde yollar tahrip oldu, 70 hektardan fazla tarım arazisi sular altında kaldı ve 50'den fazla ev hasar gördü. Bu evlerden 41'inin onarım için yeterince güvenli olmadığı belirlendi.

Etkilenen 41 hanede yaşayan 186 vatandaş daha yüksek rakımdaki yeni bir yere yerleştirildi. Kuzeydoğu Çin'de soğuk kış mevsimi başlamadan önce bölge sakinlerinin başlarını sokacak bir çatıları olmasını sağlamak amacıyla Eylül başlarında inşaat projesi başlatıldı. Selden etkilenen bu köylülerin tamamı, 24 Ekim 2024'e kadar yeni inşa edilen evlere taşındı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, selden etkilenen Zhujiagou'daki vatandaşları ziyaret etti. Xi Jinping, afet sonrası restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarında kaydedilen ilerlemeyi denetledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Xi Jinping, Politika, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Xi Jinping, Selden Etkilenen Köyü Ziyaret Etti - Son Dakika

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